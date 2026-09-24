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Oscar Peterson - Travelin' On (4029759197935) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Oscar Peterson - Travelin' On (4029759197935) виниловая пластинка

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Oscar Peterson - Travelin&#039; On (4029759197935) виниловая пластинка - фото 1
Oscar Peterson - Travelin&#039; On (4029759197935) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
Travelin' On
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Oscar Peterson - Travelin&#039; On (4029759197935) виниловая пластинка - фото 1
  • Oscar Peterson - Travelin&#039; On (4029759197935) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715956
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Oscar Peterson - Travelin' On (4029759197935) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MPS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPS
Barcode
[4029759197935]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
Travelin' On
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Travelin' On, Emily, Quiet Nights, Sax No End, When Lights Are Low
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Oscar Peterson - Travelin' On (4029759197935) виниловая пластинка

В последнем выпуске серии «Exclusively For My Friends» Оскар Питерсон и его коллеги Сэм Джонс (b) и Боб Дарем (dr) вновь продемонстрировали совершенно разные сильные стороны. Яркий, авангардный заглавный трек альбома не может отрицать своих госпел-корней; он контрастирует с простой, но глубокой балладой «Emily». В композиции Жобима «Quiet Nights» (первоначально «Corcovado») трио демонстрирует свою чуткость в обработке босса-новы. Эта мечтательная композиция претерпевает потрясающие метаморфозы с быстро меняющейся лёгкостью. В «Sax No End» Питерсон отдаёт дань уважения европейскому джазу: композиция была написана бельгийским биг-бэнд-лидером Фрэнси Боланд и буквально зажигает своим энергичным и энергичным исполнением.

Отзывы о товаре Oscar Peterson - Travelin' On (4029759197935) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MPS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPS
Barcode
[4029759197935]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
Travelin' On
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Travelin' On, Emily, Quiet Nights, Sax No End, When Lights Are Low
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
В последнем выпуске серии «Exclusively For My Friends» Оскар Питерсон и его коллеги Сэм Джонс (b) и Боб Дарем (dr) вновь продемонстрировали совершенно разные сильные стороны. Яркий, авангардный заглавный трек альбома не может отрицать своих госпел-корней; он контрастирует с простой, но глубокой балладой «Emily». В композиции Жобима «Quiet Nights» (первоначально «Corcovado») трио демонстрирует свою чуткость в обработке босса-новы. Эта мечтательная композиция претерпевает потрясающие метаморфозы с быстро меняющейся лёгкостью. В «Sax No End» Питерсон отдаёт дань уважения европейскому джазу: композиция была написана бельгийским биг-бэнд-лидером Фрэнси Боланд и буквально зажигает своим энергичным и энергичным исполнением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Oscar Peterson - Travelin' On (4029759197935) виниловая пластинка – стоимость товара 3620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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