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Xx - The Xx (889030042415) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Xx - The Xx (889030042415) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Xx
Альбом (сингл)
The Xx
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Xx - The Xx (889030042415) - фото 1
  • Xx - The Xx (889030042415) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732990
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Характеристики

Бренд
Young
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Young
Barcode
[889030042415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Xx
Альбом (сингл)
The Xx
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Intro, VCR, Crystalised, Islands, Heart Skipped A Beat, Hot Like Fire, Fantasy, Shelter, Basic Space, Infinity, Night Time, Stars
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Xx - The Xx (889030042415) виниловая пластинка

The XX — дебютный альбом британской инди-поп-группы The XX, выпущенный в 2009 году. В 2010 году альбом стал лауреатом престижной награды «Mercury Prize». Издание на виниле. Звучание The XX столь же минималистично, как и их название. Находясь где-то между Mazzy Star, The Cure и My Bloody Valentine, они создают звук, одновременно мрачный и кристально чистый, непохожий ни на что, что можно было услышать за долгое время. Лондонский квартет, возглавляемый вокалисткой Роми Мэдли Крофт и гитаристом Оливером Симом, любит мрачность, гитарные риффы 80-х и американский R&B. Приглушенный вокал, почти минималистичные гитары и скудные сэмплы напоминают мрачный дрим-поп восьмидесятых, но при этом звучат захватывающе свежо.

Отзывы о товаре Xx - The Xx (889030042415) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Young
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Young
Barcode
[889030042415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Xx
Альбом (сингл)
The Xx
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Intro, VCR, Crystalised, Islands, Heart Skipped A Beat, Hot Like Fire, Fantasy, Shelter, Basic Space, Infinity, Night Time, Stars
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
The XX — дебютный альбом британской инди-поп-группы The XX, выпущенный в 2009 году. В 2010 году альбом стал лауреатом престижной награды «Mercury Prize». Издание на виниле. Звучание The XX столь же минималистично, как и их название. Находясь где-то между Mazzy Star, The Cure и My Bloody Valentine, они создают звук, одновременно мрачный и кристально чистый, непохожий ни на что, что можно было услышать за долгое время. Лондонский квартет, возглавляемый вокалисткой Роми Мэдли Крофт и гитаристом Оливером Симом, любит мрачность, гитарные риффы 80-х и американский R&B. Приглушенный вокал, почти минималистичные гитары и скудные сэмплы напоминают мрачный дрим-поп восьмидесятых, но при этом звучат захватывающе свежо.
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