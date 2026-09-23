Xx - The Xx (889030042415) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Xx - The Xx (889030042415) виниловая пластинка
The XX — дебютный альбом британской инди-поп-группы The XX, выпущенный в 2009 году. В 2010 году альбом стал лауреатом престижной награды «Mercury Prize». Издание на виниле. Звучание The XX столь же минималистично, как и их название. Находясь где-то между Mazzy Star, The Cure и My Bloody Valentine, они создают звук, одновременно мрачный и кристально чистый, непохожий ни на что, что можно было услышать за долгое время. Лондонский квартет, возглавляемый вокалисткой Роми Мэдли Крофт и гитаристом Оливером Симом, любит мрачность, гитарные риффы 80-х и американский R&B. Приглушенный вокал, почти минималистичные гитары и скудные сэмплы напоминают мрачный дрим-поп восьмидесятых, но при этом звучат захватывающе свежо.
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