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Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка

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Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка - фото 1
Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка - фото 2
Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка - фото 3
Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка - фото 4
Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка - фото 5
Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка - фото 6
Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка - фото 1
  • Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка - фото 2
  • Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка - фото 3
  • Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка - фото 4
  • Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка - фото 5
  • Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка - фото 6
  • Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 610 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708047
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка
3 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка

Переиздание на виниле одного из самых известных альбомов Звезда по имени Солнце группы Кино.

Отзывы о товаре Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание на виниле одного из самых известных альбомов Звезда по имени Солнце группы Кино.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3610 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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