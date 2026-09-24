Описание товара Кино - Группа Крови (4640001404528) виниловая пластинка

"Группа Крови" - ремастированное переиздание студийного альбома советской рок-группы Кино, первоначально выпущенного в 1988 году. Альбом получил широкую известность как в Советском Союзе, так и за рубежом. Выход альбома принёс группе быстрый рост популярности, частые приглашения из разных стран и огромное число поклонников. Работа над созданием альбома была начата в 1987 году. Большая часть записи проходила у Георгия Гурьянова, завершена работа была на студии Алексея Вишни. Звучание записи улучшилось по сравнению с предыдущими альбомами, благодаря использованию на студии современного ревербератора. Альбом получил высокую оценку критиков после выхода и продолжает считаться заметным событием в истории отечественной музыки. В 1999 году радиостанция "Наше радио" опубликовала свой список "100 лучших песен русского рока в XX веке", включив в него несколько песен из этого альбома и отведя песне "Группа крови" первое место. В 2007 году редакция русской версии журнала Rolling Stone включила песню "Группа крови" в свой список "40 песен, изменивших мир". Релиз представлен на черном виниле. Кино - одна из самых популярных советских рок-групп 1980-х годов. Лидером и автором почти всех текстов и музыки неизменно оставался Виктор Цой, после смерти которого коллектив, выпустивший, в общей сложности, за девять лет на студийных альбомах более ста песен, несколько сборников и концертных записей, а также большое количество неофициальных бутлегов, прекратил существование. Стилистически группа ушла от многих традиционных элементов русского рока - в частности, вместо обычных ударных установок нередко использовались разнообразные программируемые эффекты, создаваемые посредством драм-машин, что порой придавало звучанию налёт "дискотечности" или "попсовости". Тематическая составляющая лирики на раннем этапе творчества отражает подростковую обыденность и драматические переживания по поводу любви, благодаря чему музыканты удостоились звания "новые романтики"; в более же поздних текстах героика и протест сочетаются с трагичностью мироощущения.