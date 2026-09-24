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Кино - Группа Крови (4640001404528) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Кино - Группа Крови (4640001404528) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Кино
Альбом (сингл)
Группа Крови
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Кино - Группа Крови (4640001404528) виниловая пластинка - фото 1
  • Кино - Группа Крови (4640001404528) виниловая пластинка - фото 2
  • Кино - Группа Крови (4640001404528) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 610 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717017
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Загружаем...
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Загружаем...
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Кино - Группа Крови (4640001404528) виниловая пластинка
3 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001404528]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Кино
Альбом (сингл)
Группа Крови
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Группа Крови, Закрой За Мной Дверь, Я Ухожу, Война, Спокойная Ночь, Мама, Мы Все Сошли С Ума, Бошетунмай, В Наших Глазах, Попробуй Спеть Вместе Со Мной, Прохожий, Дальше Действовать Будем Мы, Легенда.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Кино - Группа Крови (4640001404528) виниловая пластинка

"Группа Крови" - ремастированное переиздание студийного альбома советской рок-группы Кино, первоначально выпущенного в 1988 году. Альбом получил широкую известность как в Советском Союзе, так и за рубежом. Выход альбома принёс группе быстрый рост популярности, частые приглашения из разных стран и огромное число поклонников. Работа над созданием альбома была начата в 1987 году. Большая часть записи проходила у Георгия Гурьянова, завершена работа была на студии Алексея Вишни. Звучание записи улучшилось по сравнению с предыдущими альбомами, благодаря использованию на студии современного ревербератора. Альбом получил высокую оценку критиков после выхода и продолжает считаться заметным событием в истории отечественной музыки. В 1999 году радиостанция "Наше радио" опубликовала свой список "100 лучших песен русского рока в XX веке", включив в него несколько песен из этого альбома и отведя песне "Группа крови" первое место. В 2007 году редакция русской версии журнала Rolling Stone включила песню "Группа крови" в свой список "40 песен, изменивших мир". Релиз представлен на черном виниле. Кино - одна из самых популярных советских рок-групп 1980-х годов. Лидером и автором почти всех текстов и музыки неизменно оставался Виктор Цой, после смерти которого коллектив, выпустивший, в общей сложности, за девять лет на студийных альбомах более ста песен, несколько сборников и концертных записей, а также большое количество неофициальных бутлегов, прекратил существование. Стилистически группа ушла от многих традиционных элементов русского рока - в частности, вместо обычных ударных установок нередко использовались разнообразные программируемые эффекты, создаваемые посредством драм-машин, что порой придавало звучанию налёт "дискотечности" или "попсовости". Тематическая составляющая лирики на раннем этапе творчества отражает подростковую обыденность и драматические переживания по поводу любви, благодаря чему музыканты удостоились звания "новые романтики"; в более же поздних текстах героика и протест сочетаются с трагичностью мироощущения.



Теги товара: Русский рок

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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001404528]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Кино
Альбом (сингл)
Группа Крови
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Группа Крови, Закрой За Мной Дверь, Я Ухожу, Война, Спокойная Ночь, Мама, Мы Все Сошли С Ума, Бошетунмай, В Наших Глазах, Попробуй Спеть Вместе Со Мной, Прохожий, Дальше Действовать Будем Мы, Легенда.
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Описание
"Группа Крови" - ремастированное переиздание студийного альбома советской рок-группы Кино, первоначально выпущенного в 1988 году. Альбом получил широкую известность как в Советском Союзе, так и за рубежом. Выход альбома принёс группе быстрый рост популярности, частые приглашения из разных стран и огромное число поклонников. Работа над созданием альбома была начата в 1987 году. Большая часть записи проходила у Георгия Гурьянова, завершена работа была на студии Алексея Вишни. Звучание записи улучшилось по сравнению с предыдущими альбомами, благодаря использованию на студии современного ревербератора. Альбом получил высокую оценку критиков после выхода и продолжает считаться заметным событием в истории отечественной музыки. В 1999 году радиостанция "Наше радио" опубликовала свой список "100 лучших песен русского рока в XX веке", включив в него несколько песен из этого альбома и отведя песне "Группа крови" первое место. В 2007 году редакция русской версии журнала Rolling Stone включила песню "Группа крови" в свой список "40 песен, изменивших мир". Релиз представлен на черном виниле. Кино - одна из самых популярных советских рок-групп 1980-х годов. Лидером и автором почти всех текстов и музыки неизменно оставался Виктор Цой, после смерти которого коллектив, выпустивший, в общей сложности, за девять лет на студийных альбомах более ста песен, несколько сборников и концертных записей, а также большое количество неофициальных бутлегов, прекратил существование. Стилистически группа ушла от многих традиционных элементов русского рока - в частности, вместо обычных ударных установок нередко использовались разнообразные программируемые эффекты, создаваемые посредством драм-машин, что порой придавало звучанию налёт "дискотечности" или "попсовости". Тематическая составляющая лирики на раннем этапе творчества отражает подростковую обыденность и драматические переживания по поводу любви, благодаря чему музыканты удостоились звания "новые романтики"; в более же поздних текстах героика и протест сочетаются с трагичностью мироощущения.


Теги товара: Русский рок
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Отзывы


Кино - Группа Крови (4640001404528) виниловая пластинка - по цене 3610 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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