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Muddy Waters - Folk Singer (Deagostini) (4620032919871) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Muddy Waters - Folk Singer (Deagostini) (4620032919871) виниловая пластинка

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Muddy Waters - Folk Singer (Deagostini) (4620032919871) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
Folk Singer
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Muddy Waters - Folk Singer (Deagostini) (4620032919871) - фото 1
  • Muddy Waters - Folk Singer (Deagostini) (4620032919871) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732903
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Характеристики

Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919871]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
Folk Singer
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Home Is In The Delta, Long Distance, My Captain, Good Morning School Girl, You Gonna Need My Help, Cold Weather Blues, Big Leg Woman, Country Boy, Feel Like Going Home
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Muddy Waters - Folk Singer (Deagostini) (4620032919871) виниловая пластинка

Folk Singer — четвёртый студийный альбом Мадди Уотерса, выпущенный в январе 1964 года на лейбле Chess Records. Это единственный полностью акустический альбом музыканта.

Отзывы о товаре Muddy Waters - Folk Singer (Deagostini) (4620032919871) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919871]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
Folk Singer
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Home Is In The Delta, Long Distance, My Captain, Good Morning School Girl, You Gonna Need My Help, Cold Weather Blues, Big Leg Woman, Country Boy, Feel Like Going Home
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Folk Singer — четвёртый студийный альбом Мадди Уотерса, выпущенный в январе 1964 года на лейбле Chess Records. Это единственный полностью акустический альбом музыканта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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