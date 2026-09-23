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Рома Жуков - Лучшие Песни (4603320377836) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Рома Жуков - Лучшие Песни (4603320377836) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Рома Жуков
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Рома Жуков - Лучшие Песни (4603320377836) - фото 1
  • Рома Жуков - Лучшие Песни (4603320377836) - фото 2
  • Рома Жуков - Лучшие Песни (4603320377836) - фото 3
  • Рома Жуков - Лучшие Песни (4603320377836) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732885
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Рома Жуков - Лучшие Песни (4603320377836) виниловая пластинка
4 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377836]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Рома Жуков
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Первый снег, Я люблю вас, девочки, Диско - ночь, Фея, Переливы, Девчонки, мои девчонки, Космос этих глаз, Млечный путь, Пыль мечты, Слепой рассвет, Автор любви, Танцующий дождь
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Рома Жуков - Лучшие Песни (4603320377836) виниловая пластинка

Рома Жуков — советский и российский музыкант, певец и композитор, чья карьера тесно связана с легендарной группой «Мираж». В 1987 году он присоединился к «Миражу» в качестве клавишника и почти сразу начал пробовать себя в качестве автора песен, сотрудничая с создателем хитов «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым. Параллельно Роман помог своей коллеге по «Миражу» Светлане Разиной, выступив композитором и аранжировщиком её дебютного альбома. Уже в 1988 году Жуков решил покинуть группу ради сольного проекта. Его первый альбом «Пыль мечты» стал настоящим прорывом: песни «Первый снег» и «Ночная даль» мгновенно сделали его популярным. Закрепить успех помог большой гастрольный тур по всей России.

Отзывы о товаре Рома Жуков - Лучшие Песни (4603320377836) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377836]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Рома Жуков
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Первый снег, Я люблю вас, девочки, Диско - ночь, Фея, Переливы, Девчонки, мои девчонки, Космос этих глаз, Млечный путь, Пыль мечты, Слепой рассвет, Автор любви, Танцующий дождь
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Описание
Рома Жуков — советский и российский музыкант, певец и композитор, чья карьера тесно связана с легендарной группой «Мираж». В 1987 году он присоединился к «Миражу» в качестве клавишника и почти сразу начал пробовать себя в качестве автора песен, сотрудничая с создателем хитов «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым. Параллельно Роман помог своей коллеге по «Миражу» Светлане Разиной, выступив композитором и аранжировщиком её дебютного альбома. Уже в 1988 году Жуков решил покинуть группу ради сольного проекта. Его первый альбом «Пыль мечты» стал настоящим прорывом: песни «Первый снег» и «Ночная даль» мгновенно сделали его популярным. Закрепить успех помог большой гастрольный тур по всей России.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рома Жуков - Лучшие Песни (4603320377836) виниловая пластинка - по цене 4040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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