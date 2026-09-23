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Андрей Губин - Лучшие Песни (4603320377829) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Андрей Губин - Лучшие Песни (4603320377829) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Андрей Губин
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Андрей Губин - Лучшие Песни (4603320377829) - фото 1
  • Андрей Губин - Лучшие Песни (4603320377829) - фото 2
  • Андрей Губин - Лучшие Песни (4603320377829) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732884
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Характеристики

Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377829]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Андрей Губин
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Ночь, Плачь любовь, Птица, Танцы, Девушки как звезды, Милая моя далеко, Зима?холода, Будь со мной, К Алине, Я всегда с тобой, Лиза, Мальчик?бродяга
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Андрей Губин - Лучшие Песни (4603320377829) виниловая пластинка

Андрей Викторович Губин — знаковая фигура советской и российской эстрады, проявивший себя как талантливый певец, музыкант, композитор, поэт-песенник и музыкальный продюсер. Его творчество сделало его одним из самых востребованных и популярных исполнителей на российской поп-сцене в период с середины 1990-х по начало 2000-х годов.

Отзывы о товаре Андрей Губин - Лучшие Песни (4603320377829) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377829]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Андрей Губин
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Ночь, Плачь любовь, Птица, Танцы, Девушки как звезды, Милая моя далеко, Зима?холода, Будь со мной, К Алине, Я всегда с тобой, Лиза, Мальчик?бродяга
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Андрей Викторович Губин — знаковая фигура советской и российской эстрады, проявивший себя как талантливый певец, музыкант, композитор, поэт-песенник и музыкальный продюсер. Его творчество сделало его одним из самых востребованных и популярных исполнителей на российской поп-сцене в период с середины 1990-х по начало 2000-х годов.
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