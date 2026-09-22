Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт
Газонокосилка Makita – это надежный и мощный инструмент для ухода за вашим садом, обладающий рядом впечатляющих характеристик. Весом в 27 кг, она сочетает в себе прочность и легкость в управлении. Оснащенная мощным электрическим двигателем на 860 Вт и работающая от современного аккумулятора типа Li-Ion, эта косилка обеспечивает стабильную и эффективную работу. Ширина скашивания составляет 48 см, что позволяет быстро и качественно обрабатывать большие участки. Регулировка высоты скашивания – от 20 мм до 100 мм – дает возможность подогнать высоту травы под ваши предпочтения и условия участка. Функция мульчирования – еще один полезный бонус, который уменьшает необходимость в регулярной очистке, измельчая траву на мелкие частицы и возвращая их на газон для естественного удобрения. Объем травосборника в 62 литра позволяет собирать большое количество скошенной травы, а встроенный травосборник входит в комплект, обеспечивая чистоту и порядок на участке. Самоходная функция делает управление газонокосилкой еще более простым и удобным, особенно на неровной поверхности. Производитель Makita – это гарантия высокого качества и долговечности устройства, а изготовление в Китае подтверждает соответствие продукции международным стандартам. Газонокосилка Makita станет неоценимым помощником в поддержании ухоженного и эстетичного вида вашего газона.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Бренды
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