Бесконтактная кнопка выхода Tantos TS-NoTouch White, накладная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
накладной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732419
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Tantos
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Габариты (ШxВxГ)
80х32х23 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
50
Описание товара Бесконтактная кнопка выхода Tantos TS-NoTouch White, накладная
Бесконтактная кнопка выхода Tantos TS-NoTouch White накладная , в пластиковом корпусе белого цвета. Встроенный ИК-датчик определяет поднесение руки, и кнопка срабатывает без необходимости касания. Питание/потребляемый ток - 12-24В пост. тока / не более 50мА.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Tantos
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Габариты (ШxВxГ)
80х32х23 мм
Страна производитель
Китай
Бесконтактная кнопка выхода Tantos TS-NoTouch White, накладная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бесконтактная кнопка выхода Tantos TS-NoTouch White, накладная