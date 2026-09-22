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Бесконтактная кнопка выхода Tantos TS-NoTouch White, накладная купить с доставкой в Москве
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Бесконтактная кнопка выхода Tantos TS-NoTouch White, накладная

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Бесконтактная кнопка выхода Tantos TS-NoTouch White, накладная - фото 1
Бесконтактная кнопка выхода Tantos TS-NoTouch White, накладная - фото 2
Бесконтактная кнопка выхода Tantos TS-NoTouch White, накладная - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
накладной
  • Бесконтактная кнопка выхода Tantos TS-NoTouch White, накладная - фото 1
  • Бесконтактная кнопка выхода Tantos TS-NoTouch White, накладная - фото 2
  • Бесконтактная кнопка выхода Tantos TS-NoTouch White, накладная - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732419
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Характеристики

Бренд
Tantos
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Габариты (ШxВxГ)
80х32х23 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
50

Описание товара Бесконтактная кнопка выхода Tantos TS-NoTouch White, накладная

Бесконтактная кнопка выхода Tantos TS-NoTouch White накладная , в пластиковом корпусе белого цвета. Встроенный ИК-датчик определяет поднесение руки, и кнопка срабатывает без необходимости касания. Питание/потребляемый ток - 12-24В пост. тока / не более 50мА.



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Отзывы о товаре Бесконтактная кнопка выхода Tantos TS-NoTouch White, накладная




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Характеристики
Бренд
Tantos
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Габариты (ШxВxГ)
80х32х23 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Бесконтактная кнопка выхода Tantos TS-NoTouch White накладная , в пластиковом корпусе белого цвета. Встроенный ИК-датчик определяет поднесение руки, и кнопка срабатывает без необходимости касания. Питание/потребляемый ток - 12-24В пост. тока / не более 50мА.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
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Отзывы


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