Видеопанель Falcon Eye FE-305HD цветной сигнал CCD цвет панели: графит
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
IP домофон
Нет
Монтаж
накладной
Разрешение монитора
1920x1080
Общение с посетителем
громкая связь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728720
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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
IP домофон
Нет
Цвет
серый
Монтаж
накладной
Разрешение монитора
1920x1080
Общение с посетителем
громкая связь
Запись фото
Нет
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Питание
DC 12V
Габариты (ШxВxГ)
160x80x60 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
300
Описание товара Видеопанель Falcon Eye FE-305HD цветной сигнал CCD цвет панели: графит
Вызвыная панель FALCON EYE FE-305HD (графит) Новая вызывная панель от Falcon Eye для одного абонента. ИК подсветка дальностью до 1,5 метров в полной темноте. AHD формат сигнала и разрешение 1928х1080 пкс обеспечивают картинку высокого качества. Угол обзора 70 градусов. Специально разработанные кронштейны для поворота на 30 градусов. Антивандальное исполнение корпуса, 4-х проводное подключение.Разрешение видеомодуля 1928х1080 пкс. Угол обзора 70 гр. Схема подключения 4х проводная. Формат сигнала AHD. Подсветка видеомодуля ИК. Рабочая температура от -40 до +55С.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
FALCON EYE
IP домофон
Нет
Цвет
серый
Монтаж
накладной
Разрешение монитора
1920x1080
Общение с посетителем
громкая связь
Запись фото
Нет
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Питание
DC 12V
Габариты (ШxВxГ)
160x80x60 мм
Страна производитель
Китай
Вызвыная панель FALCON EYE FE-305HD (графит) Новая вызывная панель от Falcon Eye для одного абонента. ИК подсветка дальностью до 1,5 метров в полной темноте. AHD формат сигнала и разрешение 1928х1080 пкс обеспечивают картинку высокого качества. Угол обзора 70 градусов. Специально разработанные кронштейны для поворота на 30 градусов. Антивандальное исполнение корпуса, 4-х проводное подключение.Разрешение видеомодуля 1928х1080 пкс. Угол обзора 70 гр. Схема подключения 4х проводная. Формат сигнала AHD. Подсветка видеомодуля ИК. Рабочая температура от -40 до +55С.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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