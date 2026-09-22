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Характеристики
Монтаж
накладной
Общение с посетителем
громкая связь
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732399
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Описание товара Вызывная видеопанель Tantos WALLE HD (медь)
Домофония Tantos представляет собой современное решение для обеспечения безопасности и комфорта вашего дома или офиса. Этот продукт от бренда Tantos отличается простотой в установке благодаря накладному монтажу, что позволяет быстро и без лишних усилий интегрировать его в любую входную группу.
Одной из ключевых особенностей домофонии Tantos является функция громкой связи. Это обеспечивает удобное и простое общение с посетителями без необходимости использования трубки, что особенно актуально в условиях активного образа жизни.
Подключение вызывных панелей осуществляется с помощью 4-проводного соединения. Такая система обеспечивает стабильную и надежную связь, а также позволяет интегрировать дополнительные устройства для улучшения функциональности домофонии.
В общем, домофония Tantos — это надежное и современное средство связи с посетителями, которое сочетает в себе удобство, качество и простоту использования.
Домофония Tantos представляет собой современное решение для обеспечения безопасности и комфорта вашего дома или офиса. Этот продукт от бренда Tantos отличается простотой в установке благодаря накладному монтажу, что позволяет быстро и без лишних усилий интегрировать его в любую входную группу.
Одной из ключевых особенностей домофонии Tantos является функция громкой связи. Это обеспечивает удобное и простое общение с посетителями без необходимости использования трубки, что особенно актуально в условиях активного образа жизни.
Подключение вызывных панелей осуществляется с помощью 4-проводного соединения. Такая система обеспечивает стабильную и надежную связь, а также позволяет интегрировать дополнительные устройства для улучшения функциональности домофонии.
В общем, домофония Tantos — это надежное и современное средство связи с посетителями, которое сочетает в себе удобство, качество и простоту использования.
Вызывная видеопанель Tantos WALLE HD (медь) - стоимость товара 2790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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