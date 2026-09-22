Видеодомофон, белый HiWatch VDP-H3212W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
17
Интеграция в умный дом
Нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 731794
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
HiWatch
IP домофон
Да
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
17
Запись фото
Да
Интеграция в умный дом
Нет
Подключение вызывных панелей
4-проводное
PoE
1
Поддержка карт памяти
SD
Релейные выходы
2
Тревожные входы
2
RS-485
Да
Микрофонный вход
Нет
Ethernet (LAN)
100 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Видеодомофон, белый HiWatch VDP-H3212W
Видеодомофон, белый HiWatch VDP-H3212W
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
HiWatch
IP домофон
Да
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
17
Запись фото
Да
Интеграция в умный дом
Нет
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Развернуть
PoE
1
Поддержка карт памяти
SD
Релейные выходы
2
Тревожные входы
2
RS-485
Да
Микрофонный вход
Нет
Ethernet (LAN)
100 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Видеодомофон, белый HiWatch VDP-H3212W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеодомофон, белый HiWatch VDP-H3212W