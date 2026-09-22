Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Размер экрана
4
Разрешение монитора
480x272
Общение с посетителем
громкая связь, трубка
Количество вызывных панелей/камер
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728790
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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Размер экрана
4
Разрешение монитора
480x272
Общение с посетителем
громкая связь, трубка
Количество вызывных панелей/камер
2
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Габариты (ШxВxГ)
320x170x61 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2
Описание товара Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти
Комплект видеодомофона Falcon Eye Lira + AVC-305 Медь Комплект видеодомофона представляет собой интегрированное решение для организации видеосвязи и контроля доступа на объекте. В его состав входит цветной монитор Falcon Eye Lira и антивандальная видеопанель Activision AVC-305, выполненная из ударопрочного алюминиевого сплава с защитой IP-54 для уличной установки.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
FALCON EYE
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Размер экрана
4
Разрешение монитора
480x272
Общение с посетителем
громкая связь, трубка
Количество вызывных панелей/камер
2
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Габариты (ШxВxГ)
320x170x61 мм
Страна производитель
Китай
Комплект видеодомофона Falcon Eye Lira + AVC-305 Медь Комплект видеодомофона представляет собой интегрированное решение для организации видеосвязи и контроля доступа на объекте. В его состав входит цветной монитор Falcon Eye Lira и антивандальная видеопанель Activision AVC-305, выполненная из ударопрочного алюминиевого сплава с защитой IP-54 для уличной установки.
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