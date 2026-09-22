Видеорегистратор HiWatch DS-H204QA(C)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор HiWatch DS-H204QA(C)
Видеорегистратор HiWatch – это надежное решение для организации видеонаблюдения на объекте. Этот многофункциональный прибор поддерживает запись с 4 каналов, предоставляя возможность контроля до 4 IP-камер одновременно. Благодаря максимальному разрешению видеозаписи 1920x1080 пикселей и частоте 25 кадров в секунду, обеспечивается четкость и детализация изображения. Устройство оснащено всем необходимым для подключения и хранения данных. На борту имеется 1 HDMI и 1 VGA разъем, что позволяет подключать видеорегистратор к различным устройствам отображения. Два USB-разъема облегчают подключение периферийных устройств, таких как мыши, клавиатуры или дополнительные накопители. Для хранения видеоданных предусмотрен один отсек для накопителя с интерфейсом SATA, поддерживающий жесткие диски или SSD объемом до 6 ТБ. Обратите внимание, что накопители в комплект не входят. Вес видеорегистратора составляет всего 1 кг, что делает его удобным для установки в самых различных местах. Коммутация специализированного аудиооборудования реализована через разъем RCA. Бренд HiWatch известен своей надежностью и качеством продукции, что делает этот видеорегистратор отличным выбором для обеспечения безопасности как в домашней, так и в коммерческой среде.
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