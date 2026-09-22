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Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
черный
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
119 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730680
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Венчик для взбивания, Дополнительная чаша, Венчик для взбивания, Насадка крюк для замешивания теста, Лопатка для смешивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х44х34
Вес, кг.
16.5
Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBK черный
Миксер KitchenAid – это высококачественный кухонный прибор, отличающийся стильным дизайном и надежностью. Этот планетарный миксер оснащен прочным металлическим корпусом и чашей, что обеспечивает долговечность использования и устойчивость к механическим повреждениям.
С общей мощностью 375 Вт, прибор эффективно справляется с множеством задач благодаря 11 доступным скоростям. Это дает возможность адаптировать работу миксера в соответствии с вашими нуждами, будь то медленное перемешивание или быстрое взбивание.
Объем чаши составляет 6.6 литра, что позволяет приготовить большие объемы теста или крема за одно использование. Миксер выполнен в элегантном черном цвете, который будет прекрасно смотреться в любом интерьере современной кухни.
Вес устройства составляет 15,7 кг, что придает ему дополнительную устойчивость во время работы. Несмотря на отсутствие импульсного режима, миксер KitchenAid остается надежным помощником на вашей кухне. Производится он в Китае, и принадлежит к продукции хорошо известного и уважаемого бренда KitchenAid. С этим миксером вы сможете легко готовить разнообразные блюда и радовать своих близких кулинарными шедеврами.
Венчик для взбивания, Дополнительная чаша, Венчик для взбивания, Насадка крюк для замешивания теста, Лопатка для смешивания
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер KitchenAid – это высококачественный кухонный прибор, отличающийся стильным дизайном и надежностью. Этот планетарный миксер оснащен прочным металлическим корпусом и чашей, что обеспечивает долговечность использования и устойчивость к механическим повреждениям.
С общей мощностью 375 Вт, прибор эффективно справляется с множеством задач благодаря 11 доступным скоростям. Это дает возможность адаптировать работу миксера в соответствии с вашими нуждами, будь то медленное перемешивание или быстрое взбивание.
Объем чаши составляет 6.6 литра, что позволяет приготовить большие объемы теста или крема за одно использование. Миксер выполнен в элегантном черном цвете, который будет прекрасно смотреться в любом интерьере современной кухни.
Вес устройства составляет 15,7 кг, что придает ему дополнительную устойчивость во время работы. Несмотря на отсутствие импульсного режима, миксер KitchenAid остается надежным помощником на вашей кухне. Производится он в Китае, и принадлежит к продукции хорошо известного и уважаемого бренда KitchenAid. С этим миксером вы сможете легко готовить разнообразные блюда и радовать своих близких кулинарными шедеврами.
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBK черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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