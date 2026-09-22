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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXECA красный купить с доставкой в Москве
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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXECA красный

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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXECA красный - фото 1
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXECA красный - фото 2
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXECA красный - фото 3
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXECA красный - фото 4
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXECA красный - фото 5
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXECA красный - фото 6
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXECA красный - фото 7
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXECA красный - фото 8
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXECA красный - фото 9
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXECA красный - фото 10
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXECA красный - фото 11
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXECA красный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
красный
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Чаша
Да
Материал чаши
металл
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXECA красный - фото 1
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXECA красный - фото 2
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXECA красный - фото 3
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXECA красный - фото 4
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXECA красный - фото 5
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXECA красный - фото 6
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXECA красный - фото 7
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXECA красный - фото 8
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXECA красный - фото 9
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXECA красный - фото 10
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXECA красный - фото 11
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXECA красный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
119 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730678
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
красный
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Длина сетевого шнура
1.14
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
6.6 л
Количество насадок
4
Насадки
Венчик для взбивания, Дополнительная чаша, Венчик для взбивания, Насадка крюк для замешивания теста, Лопатка для смешивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х43х34
Вес, кг.
14.2

Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXECA красный

Миксер KitchenAid — идеальное дополнение для вашей кухни, которое сочетает в себе стиль, мощность и надежность. Этот планетарный миксер весит 15,7 кг и обладает мощностью 375 Вт, что обеспечивает его высокую производительность и долговечность. Изготовленный из прочного металла, как корпус, так и чаша, он обеспечивает устойчивость и долговечность в использовании. Большая металлическая чаша объемом 6,6 литров позволяет легко справляться с большими порциями ингредиентов, что идеально подходит как для домашней выпечки, так и для профессионального использования. Стильный красный цвет придает устройству элегантный внешний вид, который станет украшением любой кухни. С 11 скоростями на выбор, вы сможете контролировать процесс смешивания с высокой точностью, добиваясь идеальной текстуры и консистенции ваших блюд. Хотя импульсный режим отсутствует, разнообразие скоростей позволяет выполнять широкий спектр кулинарных задач. Этот миксер, произведенный в Китае, от известного бренда KitchenAid, сочетает в себе высокое качество и инновационные технологии, которые делают процесс приготовления пищи проще и приятнее.

Отзывы о товаре Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXECA красный




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
красный
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Длина сетевого шнура
1.14
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
6.6 л
Развернуть
Количество насадок
4
Насадки
Венчик для взбивания, Дополнительная чаша, Венчик для взбивания, Насадка крюк для замешивания теста, Лопатка для смешивания
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер KitchenAid — идеальное дополнение для вашей кухни, которое сочетает в себе стиль, мощность и надежность. Этот планетарный миксер весит 15,7 кг и обладает мощностью 375 Вт, что обеспечивает его высокую производительность и долговечность. Изготовленный из прочного металла, как корпус, так и чаша, он обеспечивает устойчивость и долговечность в использовании. Большая металлическая чаша объемом 6,6 литров позволяет легко справляться с большими порциями ингредиентов, что идеально подходит как для домашней выпечки, так и для профессионального использования. Стильный красный цвет придает устройству элегантный внешний вид, который станет украшением любой кухни. С 11 скоростями на выбор, вы сможете контролировать процесс смешивания с высокой точностью, добиваясь идеальной текстуры и консистенции ваших блюд. Хотя импульсный режим отсутствует, разнообразие скоростей позволяет выполнять широкий спектр кулинарных задач. Этот миксер, произведенный в Китае, от известного бренда KitchenAid, сочетает в себе высокое качество и инновационные технологии, которые делают процесс приготовления пищи проще и приятнее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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