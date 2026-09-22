Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXECA красный
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Характеристики
Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXECA красный
Миксер KitchenAid — идеальное дополнение для вашей кухни, которое сочетает в себе стиль, мощность и надежность. Этот планетарный миксер весит 15,7 кг и обладает мощностью 375 Вт, что обеспечивает его высокую производительность и долговечность. Изготовленный из прочного металла, как корпус, так и чаша, он обеспечивает устойчивость и долговечность в использовании. Большая металлическая чаша объемом 6,6 литров позволяет легко справляться с большими порциями ингредиентов, что идеально подходит как для домашней выпечки, так и для профессионального использования. Стильный красный цвет придает устройству элегантный внешний вид, который станет украшением любой кухни. С 11 скоростями на выбор, вы сможете контролировать процесс смешивания с высокой точностью, добиваясь идеальной текстуры и консистенции ваших блюд. Хотя импульсный режим отсутствует, разнообразие скоростей позволяет выполнять широкий спектр кулинарных задач. Этот миксер, произведенный в Китае, от известного бренда KitchenAid, сочетает в себе высокое качество и инновационные технологии, которые делают процесс приготовления пищи проще и приятнее.
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Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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