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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEAC кремовый купить с доставкой в Москве
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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEAC кремовый

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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEAC кремовый - фото 1
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEAC кремовый - фото 2
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEAC кремовый - фото 3
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEAC кремовый - фото 4
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEAC кремовый - фото 5
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEAC кремовый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
бежевый
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Чаша
Да
Материал чаши
металл
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEAC кремовый - фото 1
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEAC кремовый - фото 2
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEAC кремовый - фото 3
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEAC кремовый - фото 4
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEAC кремовый - фото 5
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEAC кремовый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
119 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730674
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
бежевый
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Длина сетевого шнура
1.35
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
6.6 л
Количество насадок
2
Насадки
венчик для взбивания, крюки для теста, лопатка для перемешивания, лопатка с гибким ребром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х44х34
Вес, кг.
16.5

Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEAC кремовый

Миксер KitchenAid — это надежный и стильный помощник на вашей кухне, спроектированный для того, чтобы справляться с задачами любой сложности. Представленный в привлекательном бежевом цвете, этот планетарный миксер отличается высоким качеством и долговечностью благодаря металлическому корпусу и чаше, которые гарантируют устойчивость и прочность при использовании. С весом 15,7 кг, этот миксер уверенно стоит на месте даже при максимальных нагрузках. Оснащенный мощным 375 Вт двигателем и 11 скоростными режимами, он обеспечивает плавное и равномерное смешивание ингредиентов, позволяя добиваться безупречных кулинарных результатов. Объем чаши составляет 6.6 литра, что идеально подходит для больших порций и выпечки. Миксер KitchenAid поставляется с двумя насадками для различных кулинарных целей, что делает его универсальным решением для вашей кухни. Несмотря на отсутствие импульсного режима, данный миксер компенсирует это разнообразием скоростей, давая возможность тонко настроить процесс смешивания в зависимости от типа и количества ингредиентов. Сделанный в Китае, этот миксер является воплощением функциональности и элегантности, характеризующих бренд KitchenAid. Он станет неотъемлемой частью вашего кулинарного арсенала, добавляя стиль и эффективность вашему процессу приготовления пищи.

Отзывы о товаре Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEAC кремовый




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
бежевый
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Длина сетевого шнура
1.35
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
6.6 л
Развернуть
Количество насадок
2
Насадки
венчик для взбивания, крюки для теста, лопатка для перемешивания, лопатка с гибким ребром
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер KitchenAid — это надежный и стильный помощник на вашей кухне, спроектированный для того, чтобы справляться с задачами любой сложности. Представленный в привлекательном бежевом цвете, этот планетарный миксер отличается высоким качеством и долговечностью благодаря металлическому корпусу и чаше, которые гарантируют устойчивость и прочность при использовании. С весом 15,7 кг, этот миксер уверенно стоит на месте даже при максимальных нагрузках. Оснащенный мощным 375 Вт двигателем и 11 скоростными режимами, он обеспечивает плавное и равномерное смешивание ингредиентов, позволяя добиваться безупречных кулинарных результатов. Объем чаши составляет 6.6 литра, что идеально подходит для больших порций и выпечки. Миксер KitchenAid поставляется с двумя насадками для различных кулинарных целей, что делает его универсальным решением для вашей кухни. Несмотря на отсутствие импульсного режима, данный миксер компенсирует это разнообразием скоростей, давая возможность тонко настроить процесс смешивания в зависимости от типа и количества ингредиентов. Сделанный в Китае, этот миксер является воплощением функциональности и элегантности, характеризующих бренд KitchenAid. Он станет неотъемлемой частью вашего кулинарного арсенала, добавляя стиль и эффективность вашему процессу приготовления пищи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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