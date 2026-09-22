Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEAC кремовый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEAC кремовый
Миксер KitchenAid — это надежный и стильный помощник на вашей кухне, спроектированный для того, чтобы справляться с задачами любой сложности. Представленный в привлекательном бежевом цвете, этот планетарный миксер отличается высоким качеством и долговечностью благодаря металлическому корпусу и чаше, которые гарантируют устойчивость и прочность при использовании. С весом 15,7 кг, этот миксер уверенно стоит на месте даже при максимальных нагрузках. Оснащенный мощным 375 Вт двигателем и 11 скоростными режимами, он обеспечивает плавное и равномерное смешивание ингредиентов, позволяя добиваться безупречных кулинарных результатов. Объем чаши составляет 6.6 литра, что идеально подходит для больших порций и выпечки. Миксер KitchenAid поставляется с двумя насадками для различных кулинарных целей, что делает его универсальным решением для вашей кухни. Несмотря на отсутствие импульсного режима, данный миксер компенсирует это разнообразием скоростей, давая возможность тонко настроить процесс смешивания в зависимости от типа и количества ингредиентов. Сделанный в Китае, этот миксер является воплощением функциональности и элегантности, характеризующих бренд KitchenAid. Он станет неотъемлемой частью вашего кулинарного арсенала, добавляя стиль и эффективность вашему процессу приготовления пищи.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: с чашей, с металлической чашей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: с чашей, с металлической чашей
Отзывы о товаре Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEAC кремовый