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Тостер KitchenAid 5KMT221EOB черный купить с доставкой в Москве
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Тостер KitchenAid 5KMT221EOB черный

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Тостер KitchenAid 5KMT221EOB черный - фото 1
Тостер KitchenAid 5KMT221EOB черный - фото 2
Тостер KitchenAid 5KMT221EOB черный - фото 3
Тостер KitchenAid 5KMT221EOB черный - фото 4
Тостер KitchenAid 5KMT221EOB черный - фото 5
Тостер KitchenAid 5KMT221EOB черный - фото 6
Тостер KitchenAid 5KMT221EOB черный - фото 7
Тостер KitchenAid 5KMT221EOB черный - фото 8
Тостер KitchenAid 5KMT221EOB черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1100
Цвет
черный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
подогрев,размораживание
  • Тостер KitchenAid 5KMT221EOB черный - фото 1
  • Тостер KitchenAid 5KMT221EOB черный - фото 2
  • Тостер KitchenAid 5KMT221EOB черный - фото 3
  • Тостер KitchenAid 5KMT221EOB черный - фото 4
  • Тостер KitchenAid 5KMT221EOB черный - фото 5
  • Тостер KitchenAid 5KMT221EOB черный - фото 6
  • Тостер KitchenAid 5KMT221EOB черный - фото 7
  • Тостер KitchenAid 5KMT221EOB черный - фото 8
  • Тостер KitchenAid 5KMT221EOB черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730657
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1100
Цвет
черный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
подогрев,размораживание
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
Выдвижной поддон для крошек
Габариты
210 x 286 x 184 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х26х26
Вес, кг.
2.7

Описание товара Тостер KitchenAid 5KMT221EOB черный

Тостер KitchenAid – это сочетание элегантного дизайна и высокотехнологичных функций, предназначенных для идеального начала вашего дня. Выполненный в стильном черном цвете, он станет отличным дополнением любой кухни. С весом всего 2,3 кг, этот тостер легко размещается на кухонной поверхности и не займет много места. Прочный металлический корпус гарантирует долговечность и надежность устройства. Мощность в 1100 Вт обеспечивает быстрое и равномерное обжаривание ваших любимых тостов. Тостер оснащен двумя отделениями, позволяющими одновременно готовить до двух тостов. Автоматическое центрирование и выброс тостов обеспечивают удобство в использовании и исключительное качество обжаривания. Регулировка степени обжаривания позволит вам выбрать идеальную степень подрумянивания для каждого ломтика хлеба. Функция звукового оповещения оповестит вас, когда тосты будут готовы, а кнопка отмены даст возможность прервать процесс в любой момент. Съемный поддон для крошек делает чистку устройства простой и быстрой, а решетка для подогрева булочек позволяет легко разогревать выпечку. Тостер KitchenAid – это воплощение функциональности и стиля, обеспечивающее превосходные результаты каждый раз, когда вы решите побаловать себя хрустящим тостом.

Отзывы о товаре Тостер KitchenAid 5KMT221EOB черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1100
Цвет
черный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
да
Автоматическое центрирование
да
Развернуть
Функции особенности
подогрев,размораживание
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
Выдвижной поддон для крошек
Габариты
210 x 286 x 184 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер KitchenAid – это сочетание элегантного дизайна и высокотехнологичных функций, предназначенных для идеального начала вашего дня. Выполненный в стильном черном цвете, он станет отличным дополнением любой кухни. С весом всего 2,3 кг, этот тостер легко размещается на кухонной поверхности и не займет много места. Прочный металлический корпус гарантирует долговечность и надежность устройства. Мощность в 1100 Вт обеспечивает быстрое и равномерное обжаривание ваших любимых тостов. Тостер оснащен двумя отделениями, позволяющими одновременно готовить до двух тостов. Автоматическое центрирование и выброс тостов обеспечивают удобство в использовании и исключительное качество обжаривания. Регулировка степени обжаривания позволит вам выбрать идеальную степень подрумянивания для каждого ломтика хлеба. Функция звукового оповещения оповестит вас, когда тосты будут готовы, а кнопка отмены даст возможность прервать процесс в любой момент. Съемный поддон для крошек делает чистку устройства простой и быстрой, а решетка для подогрева булочек позволяет легко разогревать выпечку. Тостер KitchenAid – это воплощение функциональности и стиля, обеспечивающее превосходные результаты каждый раз, когда вы решите побаловать себя хрустящим тостом.
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