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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730655
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Описание товара Тостер KitchenAid 5KMT221EAC кремовый
Тостер KitchenAid – это идеальное сочетание стиля и функциональности для вашей кухни. Этот элегантный прибор выполнен в изысканном бежевом цвете и имеет прочный металлический корпус, который не только обеспечивает долговечность, но и придает кухне современный внешний вид.
С мощностью 1100 Вт тостер быстро и равномерно поджаривает хлеб благодаря возможности регулировки степени обжаривания. Теперь каждый может выбрать идеальную степень подрумянивания – от мягкого золотистого оттенка до насыщенного хрустящего коричневого.
KitchenAid оснащён двумя отделениями, что позволяет поджарить сразу два тоста. Автоматическое центрирование гарантирует равномерное обжаривание с обеих сторон, а звуковое оповещение известит вас, когда тосты готовы. Если вы вдруг передумали или решили изменить степень поджаривания, кнопка отмены позволяет мгновенно остановить процесс.
Дополнительным удобством является съемный поддон для крошек, который значительно упрощает очистку тостера. Также в комплект входит решетка для подогрева булочек, что расширяет функциональность прибора.
С весом всего 2,3 кг тостер легко перемещать по кухне, а его компактные размеры делают его идеальным для любой кухни, даже самой небольшой. С тостером KitchenAid каждое утро будет начинаться с идеального завтрака.
Тостер KitchenAid – это идеальное сочетание стиля и функциональности для вашей кухни. Этот элегантный прибор выполнен в изысканном бежевом цвете и имеет прочный металлический корпус, который не только обеспечивает долговечность, но и придает кухне современный внешний вид.
С мощностью 1100 Вт тостер быстро и равномерно поджаривает хлеб благодаря возможности регулировки степени обжаривания. Теперь каждый может выбрать идеальную степень подрумянивания – от мягкого золотистого оттенка до насыщенного хрустящего коричневого.
KitchenAid оснащён двумя отделениями, что позволяет поджарить сразу два тоста. Автоматическое центрирование гарантирует равномерное обжаривание с обеих сторон, а звуковое оповещение известит вас, когда тосты готовы. Если вы вдруг передумали или решили изменить степень поджаривания, кнопка отмены позволяет мгновенно остановить процесс.
Дополнительным удобством является съемный поддон для крошек, который значительно упрощает очистку тостера. Также в комплект входит решетка для подогрева булочек, что расширяет функциональность прибора.
С весом всего 2,3 кг тостер легко перемещать по кухне, а его компактные размеры делают его идеальным для любой кухни, даже самой небольшой. С тостером KitchenAid каждое утро будет начинаться с идеального завтрака.
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