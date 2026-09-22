Тостер KitchenAid 5KMT221EER красный
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Характеристики
Описание товара Тостер KitchenAid 5KMT221EER красный
Тостер KitchenAid — это сочетание стильного дизайна и функциональности, идеально подходящее для вашего кухонного пространства. Выполненный в ярком красном цвете, этот тостер с металлическим корпусом становится настоящим украшением кухни. С весом 2,3 кг, он отличается стабильностью и надежностью в использовании. Мощностью 1100 Вт, тостер обеспечивает быстрое и равномерное обжаривание хлеба. Благодаря наличию двух отделений, вы можете готовить до двух тостов одновременно, что удобно для семейных завтраков. Тостер оснащен функцией автоматического центрирования, что гарантирует равномерное обжаривание. Функция регулировки степени обжаривания позволяет выбрать идеальный для вас уровень хруста. По окончании процесса вас оповестит звуковое оповещение, так что вы не пропустите момент готовности. Также KitchenAid предусмотрел удобный съемный поддон для крошек, что значительно упрощает чистку устройства. Для любителей разнообразия, тостер оснащен решеткой для подогрева булочек, что расширяет его функциональные возможности. Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить процесс, если это необходимо. Несмотря на отсутствие дисплея, все операции регулируются интуитивно понятными механическими элементами управления. Тостер KitchenAid — это надежное и стильное решение для вашего утра, которое делает приготовление любимых тостов простым и приятным процессом.
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Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
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