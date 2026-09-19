Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 459693
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Тостер KitchenAid 5KMT221ESX нержавеющая сталь
Основные функции включают в себя четыре изысканные опции: «поддержание тепла», «размораживание», «бейгл» и «разогрев» для оптимального приготовления тостов и великолепного начала завтраков и чаепитий. Даже эта меньшая версия имеет очень широкое 3-см отделение для размещения толстых ломтиков деревенского хлеба и выпечки. Вы можете удовлетворить предпочтения всех членов семьи с семью степенями поджарки от легкого подрумянивания до основательной прожарки почти как на гриле. Предусмотрительное инженерное решение включает в себя функцию 3-минутного поддержания тепла, если вы отлучились и вовремя не извлекли тост. Вы также можете вручную разогреть тост в течение 30 секунд. Не хватило свежего хлеба? Мягко разморозьте замороженный хлеб, чтобы он стал как свежий. Украсьте ланчи и перекуски благодаря функции приготовления бейглов и булочек, золотистых внутри и теплых снаружи. Функция ручного подъема и спуска позволяет прервать процесс поджаривания в любое время. Звуковое оповещение дает вам знать, когда хлеб готов.
Основные функции включают в себя четыре изысканные опции: «поддержание тепла», «размораживание», «бейгл» и «разогрев» для оптимального приготовления тостов и великолепного начала завтраков и чаепитий. Даже эта меньшая версия имеет очень широкое 3-см отделение для размещения толстых ломтиков деревенского хлеба и выпечки. Вы можете удовлетворить предпочтения всех членов семьи с семью степенями поджарки от легкого подрумянивания до основательной прожарки почти как на гриле. Предусмотрительное инженерное решение включает в себя функцию 3-минутного поддержания тепла, если вы отлучились и вовремя не извлекли тост. Вы также можете вручную разогреть тост в течение 30 секунд. Не хватило свежего хлеба? Мягко разморозьте замороженный хлеб, чтобы он стал как свежий. Украсьте ланчи и перекуски благодаря функции приготовления бейглов и булочек, золотистых внутри и теплых снаружи. Функция ручного подъема и спуска позволяет прервать процесс поджаривания в любое время. Звуковое оповещение дает вам знать, когда хлеб готов.
Тостер KitchenAid 5KMT221ESX нержавеющая сталь - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тостер KitchenAid 5KMT221ESX нержавеющая сталь