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Glenn Hughes - Chosen (Transparent Purple) (8024391150863) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Glenn Hughes - Chosen (Transparent Purple) (8024391150863) виниловая пластинка

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Glenn Hughes - Chosen (Transparent Purple) (8024391150863) виниловая пластинка - фото 1
Glenn Hughes - Chosen (Transparent Purple) (8024391150863) виниловая пластинка - фото 2
Glenn Hughes - Chosen (Transparent Purple) (8024391150863) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Glenn Hughes
Альбом (сингл)
Chosen
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Glenn Hughes - Chosen (Transparent Purple) (8024391150863) виниловая пластинка - фото 1
  • Glenn Hughes - Chosen (Transparent Purple) (8024391150863) виниловая пластинка - фото 2
  • Glenn Hughes - Chosen (Transparent Purple) (8024391150863) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730506
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Glenn Hughes - Chosen (Transparent Purple) (8024391150863) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Frontiers records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Frontiers Records
Barcode
[8024391150863]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Glenn Hughes
Альбом (сингл)
Chosen
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Voice In My Head, My Alibi, Chosen, Heal, In The Golden, The Lost Parade, Hot Damn Thing, Black Cat Moan, Come And Go, Into The Fade
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Glenn Hughes - Chosen (Transparent Purple) (8024391150863) виниловая пластинка

«Chosen» — новый сольный альбом Гленна Хьюза, выход которого запланирован на 5 сентября 2025 года на лейбле Frontiers Music Srl. Альбом состоит из 10 песен, в которых затронуты темы любви, надежды, веры и принятия. Продюсер — Сёрен Андерсен.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Glenn Hughes - Chosen (Transparent Purple) (8024391150863) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Frontiers records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Frontiers Records
Barcode
[8024391150863]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Glenn Hughes
Альбом (сингл)
Chosen
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Voice In My Head, My Alibi, Chosen, Heal, In The Golden, The Lost Parade, Hot Damn Thing, Black Cat Moan, Come And Go, Into The Fade
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
«Chosen» — новый сольный альбом Гленна Хьюза, выход которого запланирован на 5 сентября 2025 года на лейбле Frontiers Music Srl. Альбом состоит из 10 песен, в которых затронуты темы любви, надежды, веры и принятия. Продюсер — Сёрен Андерсен.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Glenn Hughes - Chosen (Transparent Purple) (8024391150863) виниловая пластинка – стоимость товара 4780 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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