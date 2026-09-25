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Metallica - 72 Seasons (coloured) (0810083961118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Metallica - 72 Seasons (coloured) (0810083961118) виниловая пластинка

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Metallica - 72 Seasons (coloured) (0810083961118) виниловая пластинка - фото 1
Metallica - 72 Seasons (coloured) (0810083961118) виниловая пластинка - фото 2
Metallica - 72 Seasons (coloured) (0810083961118) виниловая пластинка - фото 3
Metallica - 72 Seasons (coloured) (0810083961118) виниловая пластинка - фото 4
Metallica - 72 Seasons (coloured) (0810083961118) виниловая пластинка - фото 5
Metallica - 72 Seasons (coloured) (0810083961118) виниловая пластинка - фото 6
Metallica - 72 Seasons (coloured) (0810083961118) виниловая пластинка - фото 7
Metallica - 72 Seasons (coloured) (0810083961118) виниловая пластинка - фото 8
Metallica - 72 Seasons (coloured) (0810083961118) виниловая пластинка - фото 9
Metallica - 72 Seasons (coloured) (0810083961118) виниловая пластинка - фото 10
Metallica - 72 Seasons (coloured) (0810083961118) виниловая пластинка - фото 11
Metallica - 72 Seasons (coloured) (0810083961118) виниловая пластинка - фото 12
Metallica - 72 Seasons (coloured) (0810083961118) виниловая пластинка - фото 13
Metallica - 72 Seasons (coloured) (0810083961118) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
72 Seasons
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Metallica - 72 Seasons (coloured) (0810083961118) виниловая пластинка - фото 1
  • Metallica - 72 Seasons (coloured) (0810083961118) виниловая пластинка - фото 2
  • Metallica - 72 Seasons (coloured) (0810083961118) виниловая пластинка - фото 3
  • Metallica - 72 Seasons (coloured) (0810083961118) виниловая пластинка - фото 4
  • Metallica - 72 Seasons (coloured) (0810083961118) виниловая пластинка - фото 5
  • Metallica - 72 Seasons (coloured) (0810083961118) виниловая пластинка - фото 6
  • Metallica - 72 Seasons (coloured) (0810083961118) виниловая пластинка - фото 7
  • Metallica - 72 Seasons (coloured) (0810083961118) виниловая пластинка - фото 8
  • Metallica - 72 Seasons (coloured) (0810083961118) виниловая пластинка - фото 9
  • Metallica - 72 Seasons (coloured) (0810083961118) виниловая пластинка - фото 10
  • Metallica - 72 Seasons (coloured) (0810083961118) виниловая пластинка - фото 11
  • Metallica - 72 Seasons (coloured) (0810083961118) виниловая пластинка - фото 12
  • Metallica - 72 Seasons (coloured) (0810083961118) виниловая пластинка - фото 13
  • Metallica - 72 Seasons (coloured) (0810083961118) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 
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В наличии
Код товара: 730463
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Metallica - 72 Seasons (coloured) (0810083961118) виниловая пластинка
6 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blackened
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blackened
Barcode
[0810083961118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
72 Seasons
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
72 Seasons, Shadows Follow, Screaming Suicide, Sleepwalk My Life Away, You Must Burn!, Lux ?terna, Crown Of Barbed Wire, Chasing Light, If Darkness Had A Son, Too Far Gone?, Room Of Mirrors, Inamorata
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Metallica - 72 Seasons (coloured) (0810083961118) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 72 Seasons, Shadows Follow, Screaming Suicide, Sleepwalk My Life Away, You Must Burn!, Lux ?terna, Crown Of Barbed Wire, Chasing Light, If Darkness Had A Son, Too Far Gone?, Room Of Mirrors, Inamorata



Теги товара: Metallica

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Характеристики
Бренд
Blackened
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blackened
Barcode
[0810083961118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
72 Seasons
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
72 Seasons, Shadows Follow, Screaming Suicide, Sleepwalk My Life Away, You Must Burn!, Lux ?terna, Crown Of Barbed Wire, Chasing Light, If Darkness Had A Son, Too Far Gone?, Room Of Mirrors, Inamorata
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 72 Seasons, Shadows Follow, Screaming Suicide, Sleepwalk My Life Away, You Must Burn!, Lux ?terna, Crown Of Barbed Wire, Chasing Light, If Darkness Had A Son, Too Far Gone?, Room Of Mirrors, Inamorata


Теги товара: Metallica
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Metallica - 72 Seasons (coloured) (0810083961118) виниловая пластинка - по цене 6290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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