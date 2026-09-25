Spoon - Lucifer On The Sofa (0191401177214) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Spoon - Lucifer On The Sofa (0191401177214) виниловая пластинка
Десятый альбом Spoon, «Lucifer On The Sofa», — это самая чистая рок-н-ролльная запись группы на сегодняшний день. Созданный в Техасе, это первый сборник песен, записанных квинтетом в своем родном городе Остине за более чем десятилетие. Написанные и записанные за последние два года — как во время локдауна, так и после него — эти песни знаменуют собой сдвиг в сторону чего-то более громкого, дикого и насыщенного. От расстроенных гитар, лежащих в основе «The Hardest Cut», до напора «Wild», до мощной кавер-версии классической песни Smog «Held», «Lucifer On The Sofa» передает физическое волнение от выступления группы в переполненном зале. «Lucifer On The Sofa» — это альбом интенсивности и интимности, где самые резкие грани музыки ощущаются так же ярко, как и указания, тихо прошептанные в микрофон при первом дубле. По словам фронтмена Бритта Дэниела, «это звучание классического рока, написанное парнем, который так и не понял Эрика Клэптона».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 110 руб.778 руб. в СплитВиктор Цой - Печаль (4606344046474) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитAC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитAC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (Remastered) (5099751076018)...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитAC/DC - If You Want Blood You've Got It (5099751076315) винилова...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитAC/DC - The Razors Edge (5099751077114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитAc/Dc - Hight Voltage (5099751075912) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитCohen, Leonard, Songs Of Leonard Cohen (0888751956117) виниловая...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитDeftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитGreen Day - Insomniac (0093624604617) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитMadonna - Madonna (0081227973605) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитBruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (0888750142...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитVan Halen - Van Halen II (0081227954932) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Spoon - Lucifer On The Sofa (0191401177214) виниловая пластинка