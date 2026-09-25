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Spoon - Lucifer On The Sofa (0191401177214) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Spoon - Lucifer On The Sofa (0191401177214) виниловая пластинка

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Spoon - Lucifer On The Sofa (0191401177214) виниловая пластинка - фото 2
Spoon - Lucifer On The Sofa (0191401177214) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Spoon
Альбом (сингл)
Lucifer On The Sofa
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Spoon - Lucifer On The Sofa (0191401177214) виниловая пластинка - фото 1
  • Spoon - Lucifer On The Sofa (0191401177214) виниловая пластинка - фото 2
  • Spoon - Lucifer On The Sofa (0191401177214) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730424
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Spoon - Lucifer On The Sofa (0191401177214) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401177214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Spoon
Альбом (сингл)
Lucifer On The Sofa
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Held, The Hardest Cut, The Devil & Mister Jones, Wild, My Babe, Feels Alright, On The Radio, Astral Jacket, Satellite, Lucifer On The Sofa
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Spoon - Lucifer On The Sofa (0191401177214) виниловая пластинка

Десятый альбом Spoon, «Lucifer On The Sofa», — это самая чистая рок-н-ролльная запись группы на сегодняшний день. Созданный в Техасе, это первый сборник песен, записанных квинтетом в своем родном городе Остине за более чем десятилетие. Написанные и записанные за последние два года — как во время локдауна, так и после него — эти песни знаменуют собой сдвиг в сторону чего-то более громкого, дикого и насыщенного. От расстроенных гитар, лежащих в основе «The Hardest Cut», до напора «Wild», до мощной кавер-версии классической песни Smog «Held», «Lucifer On The Sofa» передает физическое волнение от выступления группы в переполненном зале. «Lucifer On The Sofa» — это альбом интенсивности и интимности, где самые резкие грани музыки ощущаются так же ярко, как и указания, тихо прошептанные в микрофон при первом дубле. По словам фронтмена Бритта Дэниела, «это звучание классического рока, написанное парнем, который так и не понял Эрика Клэптона».



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Spoon - Lucifer On The Sofa (0191401177214) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401177214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Spoon
Альбом (сингл)
Lucifer On The Sofa
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Held, The Hardest Cut, The Devil & Mister Jones, Wild, My Babe, Feels Alright, On The Radio, Astral Jacket, Satellite, Lucifer On The Sofa
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Десятый альбом Spoon, «Lucifer On The Sofa», — это самая чистая рок-н-ролльная запись группы на сегодняшний день. Созданный в Техасе, это первый сборник песен, записанных квинтетом в своем родном городе Остине за более чем десятилетие. Написанные и записанные за последние два года — как во время локдауна, так и после него — эти песни знаменуют собой сдвиг в сторону чего-то более громкого, дикого и насыщенного. От расстроенных гитар, лежащих в основе «The Hardest Cut», до напора «Wild», до мощной кавер-версии классической песни Smog «Held», «Lucifer On The Sofa» передает физическое волнение от выступления группы в переполненном зале. «Lucifer On The Sofa» — это альбом интенсивности и интимности, где самые резкие грани музыки ощущаются так же ярко, как и указания, тихо прошептанные в микрофон при первом дубле. По словам фронтмена Бритта Дэниела, «это звучание классического рока, написанное парнем, который так и не понял Эрика Клэптона».


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Spoon - Lucifer On The Sofa (0191401177214) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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