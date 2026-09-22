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Bill Evans - Alone (coloured) (0889397884406) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bill Evans - Alone (coloured) (0889397884406) виниловая пластинка

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Bill Evans - Alone (coloured) (0889397884406) виниловая пластинка - фото 1
Bill Evans - Alone (coloured) (0889397884406) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Alone
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bill Evans - Alone (coloured) (0889397884406) виниловая пластинка - фото 1
  • Bill Evans - Alone (coloured) (0889397884406) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730405
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bill Evans - Alone (coloured) (0889397884406) виниловая пластинка
3 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[0889397884406]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Alone
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Here's That Rainy Day, A Time For Love, Midnight Mood, On A Clear Day (You Can See Forever), Never Let Me Go, The Two Lonely People, All The Things You Are
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Evans - Alone (coloured) (0889397884406) виниловая пластинка

Запись сольного альбома Билла Эванса указана и сентябрем 1968 и декабрем 1969. Поздняя дата представляется более логичной. Слышится, что он играет свои стандарты (к примеру 14-ти минутную "Never Let Me Go") и нет взаимодействия с аккомпаниаторами. Джазовые обозреватели отозвались так: "Тем не менее, рекомендуем этот альбом всем тем, у кого уже есть остальные 50 работ Эванса".

Отзывы о товаре Bill Evans - Alone (coloured) (0889397884406) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[0889397884406]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Alone
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Here's That Rainy Day, A Time For Love, Midnight Mood, On A Clear Day (You Can See Forever), Never Let Me Go, The Two Lonely People, All The Things You Are
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Запись сольного альбома Билла Эванса указана и сентябрем 1968 и декабрем 1969. Поздняя дата представляется более логичной. Слышится, что он играет свои стандарты (к примеру 14-ти минутную "Never Let Me Go") и нет взаимодействия с аккомпаниаторами. Джазовые обозреватели отозвались так: "Тем не менее, рекомендуем этот альбом всем тем, у кого уже есть остальные 50 работ Эванса".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bill Evans - Alone (coloured) (0889397884406) виниловая пластинка - по цене 3570 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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