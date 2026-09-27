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John McLaughlin - Extrapolation (5060672889636) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John McLaughlin - Extrapolation (5060672889636) виниловая пластинка

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John McLaughlin - Extrapolation (5060672889636) виниловая пластинка - фото 1
John McLaughlin - Extrapolation (5060672889636) виниловая пластинка - фото 2
John McLaughlin - Extrapolation (5060672889636) виниловая пластинка - фото 3
John McLaughlin - Extrapolation (5060672889636) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1972
Исполнитель
John McLaughlin
Альбом (сингл)
Extrapolation
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John McLaughlin - Extrapolation (5060672889636) виниловая пластинка - фото 1
  • John McLaughlin - Extrapolation (5060672889636) виниловая пластинка - фото 2
  • John McLaughlin - Extrapolation (5060672889636) виниловая пластинка - фото 3
  • John McLaughlin - Extrapolation (5060672889636) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730402
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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John McLaughlin - Extrapolation (5060672889636) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[5060672889636]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1972
Исполнитель
John McLaughlin
Альбом (сингл)
Extrapolation
Жанр
Jazz
Трек-лист
Extrapolation, It's Funny, Argen's Bag, Pete The Poet, This Is For Us To Share, Spectrum, Binky's Beam, Really You Know, Two For Two, Peace Piece
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John McLaughlin - Extrapolation (5060672889636) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Extrapolation, It's Funny, Argen's Bag, Pete The Poet, This Is For Us To Share, Spectrum, Binky's Beam, Really You Know, Two For Two, Peace Piece

Отзывы о товаре John McLaughlin - Extrapolation (5060672889636) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[5060672889636]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1972
Исполнитель
John McLaughlin
Альбом (сингл)
Extrapolation
Жанр
Jazz
Трек-лист
Extrapolation, It's Funny, Argen's Bag, Pete The Poet, This Is For Us To Share, Spectrum, Binky's Beam, Really You Know, Two For Two, Peace Piece
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Extrapolation, It's Funny, Argen's Bag, Pete The Poet, This Is For Us To Share, Spectrum, Binky's Beam, Really You Know, Two For Two, Peace Piece
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John McLaughlin - Extrapolation (5060672889636) виниловая пластинка - купить по цене 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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