Dave Brubeck - Time Out (8436569192214) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Dave Brubeck - Time Out (8436569192214) виниловая пластинка
Тот факт, что Time Out имел такой огромный успех, застал мир врасплох, в том числе и участников квартета Дэйва Брубека. К 1959 году группа с Полом Десмондом (басист и барабанщик менялись несколько раз, пока в 1956 году не пришел Джо Морелло и в 1958/59 году к группе не присоединился Юджин Райт) просуществовала уже почти десять лет и пользовалась большой популярностью среди джазовая публика. Они начали играть в колледжах и постепенно проникли в концертные залы и на джазовые фестивали. Слава Брубека даже привела к тому, что он появился на обложке журнала Time в 1954 году. Группа взяла на себя задачу экспериментировать с чуждыми джазу музыкальными формами, и, помимо того, что они играли стандартные мелодии, как все остальные, они представили множество новых композиций, которые дали формирование своей идентичности. Большинство песен, как и на альбоме Time Out, были написаны Брубеком. Однако одной из самых запоминающихся мелодий на этом альбоме, «Take Five», была композиция Пола Десмонда, и она стала самой знаменитой мелодией квартета.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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