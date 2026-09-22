Art Blakey - The Jazz Messengers (8436569193266) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Art Blakey - The Jazz Messengers (8436569193266) виниловая пластинка
17 декабря 1947 года Арт Блейки возглавил группу, известную как «Посланники Арта Блейки», во время своей первой записи в качестве лидера для Blue Note Records. Примерно в то же время – в 1947 или 1949 году – Блейки возглавил биг-бэнд под названием «Семнадцать посланников». Оркестр оказался финансово нестабильным и вскоре распался. Использование тэга «Посланники» в конечном итоге прижилось в группе, которую сначала возглавляли Блейки и пианист Хорас Сильвер. Первая стабильная группа знаменитых «Джазовых посланников» Арта Блейки возникла в 1954 году и состояла из Кенни Дорэма, Хэнка Мобли, Хораса Сильвера и Дуга Уоткинса. Именно эта группа записала пластинку Blue Note The Jazz Messengers в Cafe Bohemia в ноябре 1955 года. За этим альбомом последовал представленный здесь альбом Columbia, на котором Дональд Берд заменил Дорэма на трубе (остальная часть группы та же самая). ). Группа, как показано здесь, просуществовала вместе всего год. Альбом выделяется самыми ранними записями двух песен Сильвера, «Nica's Dream» и «Ecaroh», а также множеством типично жестких свинговых композиций группы. Оригинальная трио-версия "Ecaroh" Хораса Сильвера с Блейки на барабанах добавлена ??сюда в качестве бонуса.
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