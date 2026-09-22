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Diana Ross - Surrender (0600753961469) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Diana Ross - Surrender (0600753961469) виниловая пластинка

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Diana Ross - Surrender (0600753961469) виниловая пластинка - фото 2
Diana Ross - Surrender (0600753961469) виниловая пластинка - фото 3
Diana Ross - Surrender (0600753961469) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Diana Ross
Альбом (сингл)
SURRENDER
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Diana Ross - Surrender (0600753961469) виниловая пластинка - фото 1
  • Diana Ross - Surrender (0600753961469) виниловая пластинка - фото 2
  • Diana Ross - Surrender (0600753961469) виниловая пластинка - фото 3
  • Diana Ross - Surrender (0600753961469) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730356
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Характеристики

Бренд
Elemental
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elemental
Barcode
[0600753961469]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Diana Ross
Альбом (сингл)
SURRENDER
Жанр
Soul
Трек-лист
Surrender, I Can't Give Back The Love I Feel For You, Remember Me, And If You See Him, Reach Out, I'll Be There, Didn't You Know You'd Have To Cry Sometime?, A Simple Thing Like Cry, Did You Read The Morning Paper?, I'll Settle For You, I'm A Winner, All The Befores
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Diana Ross - Surrender (0600753961469) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Surrender, I Can't Give Back The Love I Feel For You, Remember Me, And If You See Him, Reach Out, I'll Be There, Didn't You Know You'd Have To Cry Sometime?, A Simple Thing Like Cry, Did You Read The Morning Paper?, I'll Settle For You, I'm A Winner, All The Befores



Теги товара: Соул, Limited Edition

Отзывы о товаре Diana Ross - Surrender (0600753961469) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Elemental
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elemental
Barcode
[0600753961469]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Diana Ross
Альбом (сингл)
SURRENDER
Жанр
Soul
Трек-лист
Surrender, I Can't Give Back The Love I Feel For You, Remember Me, And If You See Him, Reach Out, I'll Be There, Didn't You Know You'd Have To Cry Sometime?, A Simple Thing Like Cry, Did You Read The Morning Paper?, I'll Settle For You, I'm A Winner, All The Befores
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Surrender, I Can't Give Back The Love I Feel For You, Remember Me, And If You See Him, Reach Out, I'll Be There, Didn't You Know You'd Have To Cry Sometime?, A Simple Thing Like Cry, Did You Read The Morning Paper?, I'll Settle For You, I'm A Winner, All The Befores


Теги товара: Соул, Limited Edition
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