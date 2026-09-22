Robert Fripp - Exposure (0633367793119) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Robert Fripp
Альбом (сингл)
Exposure
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730349
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Характеристики
Бренд
Discipline
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Discipline
Barcode
[0633367793119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Robert Fripp
Альбом (сингл)
Exposure
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Preface, You Burn Me Up I'm A Cigarette, Breathless, Disengage, North Star, Chicago, NY3, Mary, Exposure, H?aden Two, Urban Landscape, I May Not Have Enough Of Me But I've Had Enough Of You, First Inaugural Address To The I.A.C.E. Sherborne House, Water Music I, Here Comes The Flood, Water Music II, Postscript, Preface, You Burn Me Up I'm A Cigarette, Breathless, Disengage II, North Star, Chicago, New York, New York, New York, Mary, Exposure, H?aden Two, Urban Landscape, I May Not Have Enough Of
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Robert Fripp - Exposure (0633367793119) виниловая пластинка
«Exposure» — дебютный сольный альбом британского гитариста и композитора Роберта Фриппа, наиболее известного как единственный постоянный участник группы King Crimson. Вышел в июне 1979 года на E.G. Records.
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Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Discipline
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Discipline
Barcode
[0633367793119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Robert Fripp
Альбом (сингл)
Exposure
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Preface, You Burn Me Up I'm A Cigarette, Breathless, Disengage, North Star, Chicago, NY3, Mary, Exposure, H?aden Two, Urban Landscape, I May Not Have Enough Of Me But I've Had Enough Of You, First Inaugural Address To The I.A.C.E. Sherborne House, Water Music I, Here Comes The Flood, Water Music II, Postscript, Preface, You Burn Me Up I'm A Cigarette, Breathless, Disengage II, North Star, Chicago, New York, New York, New York, Mary, Exposure, H?aden Two, Urban Landscape, I May Not Have Enough Of
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«Exposure» — дебютный сольный альбом британского гитариста и композитора Роберта Фриппа, наиболее известного как единственный постоянный участник группы King Crimson. Вышел в июне 1979 года на E.G. Records.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Robert Fripp - Exposure (0633367793119) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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