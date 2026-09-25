Mastodon - Remission (coloured) (0781676475018) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mastodon
Альбом (сингл)
Remission
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
В наличии
Код товара: 730278
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Характеристики
Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676475018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mastodon
Альбом (сингл)
Remission
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Crusher Destroyer, March Of The Fire Ants, Where Strides The Behemoth, Workhorse, Ol'e Nessie, Burning Man, Trainwreck, Trampled Under Hoof, Trilobite, Mother Puncher, Elephant Man
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mastodon - Remission (coloured) (0781676475018) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Mastodon / Remission (Gold Nugget) (2LP) представляет собой уникальное издание одного из самых влиятельных альбомов в жанре прогрессив-метал. Сочетая в себе мощные рифы и глубокие тексты, эта пластинка погружает слушателя в захватывающий музыкальный мир. Издание на золотом виниле не только порадует ваш слух, но и станет настоящим украшением вашей коллекции. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться шедевром от Mastodon.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676475018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mastodon
Альбом (сингл)
Remission
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Crusher Destroyer, March Of The Fire Ants, Where Strides The Behemoth, Workhorse, Ol'e Nessie, Burning Man, Trainwreck, Trampled Under Hoof, Trilobite, Mother Puncher, Elephant Man
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Виниловая пластинка Mastodon / Remission (Gold Nugget) (2LP) представляет собой уникальное издание одного из самых влиятельных альбомов в жанре прогрессив-метал. Сочетая в себе мощные рифы и глубокие тексты, эта пластинка погружает слушателя в захватывающий музыкальный мир. Издание на золотом виниле не только порадует ваш слух, но и станет настоящим украшением вашей коллекции. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться шедевром от Mastodon.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Mastodon - Remission (coloured) (0781676475018) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4660 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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