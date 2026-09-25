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The Divine Comedy - Office Politics (5024545847819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Divine Comedy - Office Politics (5024545847819) виниловая пластинка

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The Divine Comedy - Office Politics (5024545847819) виниловая пластинка - фото 1
The Divine Comedy - Office Politics (5024545847819) виниловая пластинка - фото 2
The Divine Comedy - Office Politics (5024545847819) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Divine Comedy
Альбом (сингл)
Office Politics
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Divine Comedy - Office Politics (5024545847819) виниловая пластинка - фото 1
  • The Divine Comedy - Office Politics (5024545847819) виниловая пластинка - фото 2
  • The Divine Comedy - Office Politics (5024545847819) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730269
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Divine Comedy - Office Politics (5024545847819) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5024545847819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Divine Comedy
Альбом (сингл)
Office Politics
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Queuejumper, Office Politics, Norman And Norma, Absolutely Obsolete, Infernal Machines, You'll Never Work In This Town Again, Psychological Evaluation, The Synthesiser Service Centre Super Summer Sale, The Life And Soul Of The Party, A Feather In Your Cap, I'm A Stranger Here, Dark Days Are Here Again, Philip And Steve's Furniture Removal Company, 'Opportunity' Knox, After The Lord Mayor's Show, When The Working Day Is Done
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Divine Comedy - Office Politics (5024545847819) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Queuejumper, Office Politics, Norman And Norma, Absolutely Obsolete, Infernal Machines, You'll Never Work In This Town Again, Psychological Evaluation, The Synthesiser Service Centre Super Summer Sale, The Life And Soul Of The Party, A Feather In Your Cap, I'm A Stranger Here, Dark Days Are Here Again, Philip And Steve's Furniture Removal Company, 'Opportunity' Knox, After The Lord Mayor's Show, When The Working Day Is Done

Отзывы о товаре The Divine Comedy - Office Politics (5024545847819) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5024545847819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Divine Comedy
Альбом (сингл)
Office Politics
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Queuejumper, Office Politics, Norman And Norma, Absolutely Obsolete, Infernal Machines, You'll Never Work In This Town Again, Psychological Evaluation, The Synthesiser Service Centre Super Summer Sale, The Life And Soul Of The Party, A Feather In Your Cap, I'm A Stranger Here, Dark Days Are Here Again, Philip And Steve's Furniture Removal Company, 'Opportunity' Knox, After The Lord Mayor's Show, When The Working Day Is Done
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Queuejumper, Office Politics, Norman And Norma, Absolutely Obsolete, Infernal Machines, You'll Never Work In This Town Again, Psychological Evaluation, The Synthesiser Service Centre Super Summer Sale, The Life And Soul Of The Party, A Feather In Your Cap, I'm A Stranger Here, Dark Days Are Here Again, Philip And Steve's Furniture Removal Company, 'Opportunity' Knox, After The Lord Mayor's Show, When The Working Day Is Done
Самовывоз
Доставка
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The Divine Comedy - Office Politics (5024545847819) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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