Описание товара Idles - Ultra Mono (0720841218685) виниловая пластинка

"Ultra Mono" - третий студийный альбом британской рок-группы Idles, выпущенный 25 сентября 2020 года на лейбле Partisan Records. Вслед за предыдущим альбомом "Joy as an Act of Resistance", релиз продолжает исследовать такие темы, как критика капитализма, революции, классовая борьба, психическое здоровье и токсичные отношения, а также положительные и отрицательные аспекты вновь обретенной славы группы. Idles - британская рок-группа, образованная в Бристоле в 2009 г. В состав команды входят Джо Талбот (вокал), Марк Боуэн (гитара), Ли Кирнан (гитара), Адам Девоншир (бас) и Джон Бивис (барабаны). Дебютный альбом "Brutalism" был выпущен в 2017 г. и получил положительные отзывы критиков, как и второй альбом "Joy as an Act of Resistance" в 2018 г. Третий альбом "Ultra Mono" появился в 2020 г., а четвертый, "Crawler" - в 2021 г. Музыка Idles ассоциируется с панк-роком и смежными жанрами, включая пост-панк, хардкор-панк, и пост-хардкор. Тэлбот отвергает ярлык "панк"; в 2017 году он сказал: "Мы не постпанк-группа. Наверное, у нас есть тот моторчик, драйв в ритм-секции, как у некоторых постпанк-групп, но у нас много песен, которые совсем не такие". На концерте в Манчестере в 2018 году он сказал: "В последний раз говорю, мы не гребаная панк-группа".