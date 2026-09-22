Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Сиреневый
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Характеристики
Описание товара Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Сиреневый
Представляем вашему вниманию смартфон Realme в изысканном сиреневом цвете — идеальное сочетание дизайна и современных технологий. Этот топовый девайс, произведенный в Китае, воплощает в себе стиль и мощь. Корпус смартфона выполнен из инновационных материалов — кожи и пластика, что придает устройству не только премиальный вид, но и удобство в использовании. Смартфон обладает высокой степенью защиты IP68/IP69K, что гарантирует его устойчивость к воде и пыли, а также позволяет использовать его в самых экстремальных условиях. Смартфон оснащен ярким и четким экраном диагональю 6,78 дюйма с разрешением 2772x1272 пикселей, обеспечивающим невероятное качество изображения. Частота обновления экрана составляет 144 Гц, что делает взаимодействие с устройством плавным и приятным. В сердце устройства находится мощный процессор MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой 2500 МГц и восемью ядрами, обеспечивая высокую производительность даже при самых требовательных задачах. Работает смартфон на операционной системе Android, гарантируя широкий доступ к приложениям и функциям. Смартфон имеет внушительный объем оперативной памяти — 12 Гб, а также 512 Гб встроенной памяти, что позволяет хранить большой объем данных без необходимости в дополнительном хранилище. Отсутствие слота для карты памяти компенсируется достаточным объемом встроенной памяти. Поддержка двух SIM-карт позволяет совмещать работу и личные дела, не зависимо от сети. Этот смартфон Realme станет верным спутником в повседневной жизни, предлагая все необходимое для современного пользователя.
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