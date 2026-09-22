Top.Mail.Ru
Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Графитовый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Графитовый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Графитовый - фото 1
Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Графитовый - фото 2
Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Графитовый - фото 3
Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Графитовый - фото 4
Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Графитовый - фото 5
Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Графитовый - фото 6
Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Графитовый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Realme 16 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2772x1272
Процессор
MediaTek Dimensity 7300
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Графитовый - фото 1
  • Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Графитовый - фото 2
  • Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Графитовый - фото 3
  • Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Графитовый - фото 4
  • Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Графитовый - фото 5
  • Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Графитовый - фото 6
  • Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Графитовый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
31 410 руб.  51 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730035
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Realme
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Realme 16 Pro
Цвет
серый
Материал корпуса
кожа, пластик
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2772x1272
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7300
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Графитовый

Смартфоны Realme представляют собой сочетание передовых технологий и стильного дизайна, подходящего для современного пользователя. Этот конкретный смартфон выделяется своими премиальными характеристиками и готов удовлетворить потребности даже самого требовательного пользователя. Устройству придан элегантный серый цвет, который подчеркивает его тонкость и изысканность. Корпус изготовлен из качественной кожи и пластика, что обеспечивает не только приятные тактильные ощущения, но и высокую устойчивость к повреждениям. Смартфон защищен по стандартам IP68/IP69K, что означает его выдающуюся стойкость к пыли и воде, позволяя использовать его практически в любых условиях. Экран диагональю 6,78 дюйма с разрешением 2772x1272 предлагает удивительно четкое и яркое изображение. Частота обновления 144 Гц гарантирует плавность отображения, идеальную для игр и просмотра видео. Благодаря высокопроизводительному процессору MediaTek Dimensity 7300 с частотой до 2500 МГц и восемью ядрами, смартфон справляется с любыми задачами быстро и эффективно. На борту установлена операционная система Android, которая обеспечивает доступ ко всем современным функциям и приложениям. Устройство оснащено 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб встроенного хранилища, что позволяет хранить большой объем данных без необходимости дополнительных карт памяти. Смартфон поддерживает одновременную работу с двумя SIM-картами, что удобно для тех, кто хочет совмещать личные и рабочие контакты в одном устройстве. Этот смартфон Realme является отличным выбором для всех, кто ищет надежный и мощный многофункциональный гаджет с современным дизайном.

Отзывы о товаре Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Графитовый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Realme
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Realme 16 Pro
Цвет
серый
Материал корпуса
кожа, пластик
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2772x1272
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7300
Частота процессора, МГц
2500
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфоны Realme представляют собой сочетание передовых технологий и стильного дизайна, подходящего для современного пользователя. Этот конкретный смартфон выделяется своими премиальными характеристиками и готов удовлетворить потребности даже самого требовательного пользователя. Устройству придан элегантный серый цвет, который подчеркивает его тонкость и изысканность. Корпус изготовлен из качественной кожи и пластика, что обеспечивает не только приятные тактильные ощущения, но и высокую устойчивость к повреждениям. Смартфон защищен по стандартам IP68/IP69K, что означает его выдающуюся стойкость к пыли и воде, позволяя использовать его практически в любых условиях. Экран диагональю 6,78 дюйма с разрешением 2772x1272 предлагает удивительно четкое и яркое изображение. Частота обновления 144 Гц гарантирует плавность отображения, идеальную для игр и просмотра видео. Благодаря высокопроизводительному процессору MediaTek Dimensity 7300 с частотой до 2500 МГц и восемью ядрами, смартфон справляется с любыми задачами быстро и эффективно. На борту установлена операционная система Android, которая обеспечивает доступ ко всем современным функциям и приложениям. Устройство оснащено 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб встроенного хранилища, что позволяет хранить большой объем данных без необходимости дополнительных карт памяти. Смартфон поддерживает одновременную работу с двумя SIM-картами, что удобно для тех, кто хочет совмещать личные и рабочие контакты в одном устройстве. Этот смартфон Realme является отличным выбором для всех, кто ищет надежный и мощный многофункциональный гаджет с современным дизайном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Графитовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...