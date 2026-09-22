Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Графитовый
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Характеристики
Описание товара Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Графитовый
Смартфоны Realme представляют собой сочетание передовых технологий и стильного дизайна, подходящего для современного пользователя. Этот конкретный смартфон выделяется своими премиальными характеристиками и готов удовлетворить потребности даже самого требовательного пользователя. Устройству придан элегантный серый цвет, который подчеркивает его тонкость и изысканность. Корпус изготовлен из качественной кожи и пластика, что обеспечивает не только приятные тактильные ощущения, но и высокую устойчивость к повреждениям. Смартфон защищен по стандартам IP68/IP69K, что означает его выдающуюся стойкость к пыли и воде, позволяя использовать его практически в любых условиях. Экран диагональю 6,78 дюйма с разрешением 2772x1272 предлагает удивительно четкое и яркое изображение. Частота обновления 144 Гц гарантирует плавность отображения, идеальную для игр и просмотра видео. Благодаря высокопроизводительному процессору MediaTek Dimensity 7300 с частотой до 2500 МГц и восемью ядрами, смартфон справляется с любыми задачами быстро и эффективно. На борту установлена операционная система Android, которая обеспечивает доступ ко всем современным функциям и приложениям. Устройство оснащено 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб встроенного хранилища, что позволяет хранить большой объем данных без необходимости дополнительных карт памяти. Смартфон поддерживает одновременную работу с двумя SIM-картами, что удобно для тех, кто хочет совмещать личные и рабочие контакты в одном устройстве. Этот смартфон Realme является отличным выбором для всех, кто ищет надежный и мощный многофункциональный гаджет с современным дизайном.
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