Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К7
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К7
Основные характеристики Тип: газовая варочная панель Установка: независимая Рабочая поверхность: эмалированная сталь Цвет: коричневый Название расцветки: коричневый Технические характеристики Электроподжиг: есть Общее количество конфорок/зон нагрева: 4 Тип конфорок/зон нагрева: газовые стандартные (3 шт.), газовые «Двойная корона» (1 шт.) Решетки: чугунные Управление и индикация Управление: механическое Регулировка мощности: плавная Таймер: нет Звуковой сигнал: нет Индикатор остаточного тепла: нет Безопасность Газ-контроль: есть Защитное отключение: нет Блокировка/защита от детей: нет Комплектация Газовый шланг в комплекте: нет Сетевой шнур в комплекте: есть Вилка в комплекте: есть Размеры и вес Ширина: 60 см Глубина: 51.5 см Высота: 9.5 см Вес: 11 кг Ширина ниши: 55.8 см Глубина ниши: 49 см
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