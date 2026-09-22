Top.Mail.Ru
Коммутатор HUAWEI S530-48S4XE (98012558) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор HUAWEI S530-48S4XE (98012558)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор HUAWEI S530-48S4XE (98012558) - фото 1
Коммутатор HUAWEI S530-48S4XE (98012558) - фото 2
Коммутатор HUAWEI S530-48S4XE (98012558) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
48
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор HUAWEI S530-48S4XE (98012558) - фото 1
  • Коммутатор HUAWEI S530-48S4XE (98012558) - фото 2
  • Коммутатор HUAWEI S530-48S4XE (98012558) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729781
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
48
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х55х14
Вес, кг.
7.9

Описание товара Коммутатор HUAWEI S530-48S4XE (98012558)

Коммутатор Huawei — это высокоэффективное сетевое устройство, разработанное для удовлетворения потребностей в управлении и оптимизации сетевых потоков в современных предприятиях. С весом всего 7,78 кг и компактным настольным форм-фактором, этот коммутатор предоставляет мощные функциональные возможности без необходимости выделения много пространства. Основным преимуществом этого оборудования является его управляемый характер, что позволяет администраторам сети выполнять тонкую настройку параметров и легко интегрировать коммутатор в существующую сетевую инфраструктуру. Он поддерживает работу на уровне L3, обеспечивая расширенные функции маршрутизации и повышенную эффективность обработки пакетов. Коммутатор оснащен 48 портами SFP, которые обеспечивают скорость передачи данных на уровне 1 Гбит/с, что идеально подходит для высокоскоростных сетевых подключений. Базовая скорость передачи данных составляет 10/100/1000 Мбит/сек, обеспечивая гибкость в использовании и совместимость с различными устройствами. Несмотря на отсутствие поддержки PoE, коммутатор Huawei остается универсальным решением для предприятий, которым требуется стабильное и надежное подключение. С таблицей MAC адресов, которая может хранить до 32,000 записей, устройство обеспечивает быструю и эффективную маршрутизацию данных по сети. В целом, коммутатор Huawei сочетает в себе надежность, производительность и функциональность, что делает его отличным выбором для организаций, стремящихся к оптимизации своих сетевых процессов и повышению сетевой безопасности.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор HUAWEI S530-48S4XE (98012558)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
48
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Huawei — это высокоэффективное сетевое устройство, разработанное для удовлетворения потребностей в управлении и оптимизации сетевых потоков в современных предприятиях. С весом всего 7,78 кг и компактным настольным форм-фактором, этот коммутатор предоставляет мощные функциональные возможности без необходимости выделения много пространства. Основным преимуществом этого оборудования является его управляемый характер, что позволяет администраторам сети выполнять тонкую настройку параметров и легко интегрировать коммутатор в существующую сетевую инфраструктуру. Он поддерживает работу на уровне L3, обеспечивая расширенные функции маршрутизации и повышенную эффективность обработки пакетов. Коммутатор оснащен 48 портами SFP, которые обеспечивают скорость передачи данных на уровне 1 Гбит/с, что идеально подходит для высокоскоростных сетевых подключений. Базовая скорость передачи данных составляет 10/100/1000 Мбит/сек, обеспечивая гибкость в использовании и совместимость с различными устройствами. Несмотря на отсутствие поддержки PoE, коммутатор Huawei остается универсальным решением для предприятий, которым требуется стабильное и надежное подключение. С таблицей MAC адресов, которая может хранить до 32,000 записей, устройство обеспечивает быструю и эффективную маршрутизацию данных по сети. В целом, коммутатор Huawei сочетает в себе надежность, производительность и функциональность, что делает его отличным выбором для организаций, стремящихся к оптимизации своих сетевых процессов и повышению сетевой безопасности.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор HUAWEI S530-48S4XE (98012558) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...