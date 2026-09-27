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Коммутатор D-Link (DGS-1210-52MPP/ME/B3A) купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link (DGS-1210-52MPP/ME/B3A)

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Коммутатор D-Link (DGS-1210-52MPP/ME/B3A) - фото 1
Коммутатор D-Link (DGS-1210-52MPP/ME/B3A) - фото 2
Коммутатор D-Link (DGS-1210-52MPP/ME/B3A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор D-Link (DGS-1210-52MPP/ME/B3A) - фото 1
  • Коммутатор D-Link (DGS-1210-52MPP/ME/B3A) - фото 2
  • Коммутатор D-Link (DGS-1210-52MPP/ME/B3A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
111 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586366
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
48
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE802.3z
Порты
48 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE, 4 порта 1000Base-X SFP, Консольный порт с разъемом RJ-45
Габаритные размеры, мм
431х44х440
Разъёмы/Порты
RJ45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000 K
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х56х15
Вес, кг.
8.48

Описание товара Коммутатор D-Link (DGS-1210-52MPP/ME/B3A)

Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP (48 портов с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE?бюджет 740 Вт). Коммутатор DGS-1210-52MPP/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. Данный коммутатор оснащен 48 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE для подключения по витой паре, а также 4 SFP-портами, применяемыми для организации подключения к высокоскоростной магистрали. Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость к скачкам напряжения, а полный набор функций безопасности и аутентификации защищает сеть от внутренних и внешних угроз. 48 портов данного коммутатора поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 740 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1210-52MPP/ME устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Коммутатор DGS-1210-52MPP/ME поддерживает протоколы Spanning Tree (STP): 802.1D-2004 edition, 802.1w и 802.1s. Протоколы STP позволяют организовать резервный маршрут передачи данных, используемый в случае возникновения неисправностей в сети. DGS-1210-52MPP/ME также поддерживает агрегирование каналов 802.3ad, которое обеспечивает объединение в группы нескольких портов и, как следствие, увеличение полосы пропускания и повышение отказоустойчивости соединений. Данный коммутатор поддерживает стандарт 802.1p для управления качеством обслуживания (QoS), что позволяет классифицировать трафик в режиме реального времени на 8 очередей с использованием механизмов их обработки Strict и Weighted Round Robin (WRR). Классификация пакетов осуществляется на основе TOS, DSCP, MAC-адреса, IPv4/IPv6-адреса, VLAN ID, номера порта TCP/UDP, типа протокола или содержимого пакетов, определяемого пользователем, и предоставляет возможность гибкой настройки для определенных мультимедийных приложений, таких как VoIP или IPTV.

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link (DGS-1210-52MPP/ME/B3A)




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
48
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE802.3z
Порты
48 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE, 4 порта 1000Base-X SFP, Консольный порт с разъемом RJ-45
Габаритные размеры, мм
431х44х440
Разъёмы/Порты
RJ45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000 K
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP (48 портов с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE?бюджет 740 Вт). Коммутатор DGS-1210-52MPP/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. Данный коммутатор оснащен 48 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE для подключения по витой паре, а также 4 SFP-портами, применяемыми для организации подключения к высокоскоростной магистрали. Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость к скачкам напряжения, а полный набор функций безопасности и аутентификации защищает сеть от внутренних и внешних угроз. 48 портов данного коммутатора поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 740 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1210-52MPP/ME устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Коммутатор DGS-1210-52MPP/ME поддерживает протоколы Spanning Tree (STP): 802.1D-2004 edition, 802.1w и 802.1s. Протоколы STP позволяют организовать резервный маршрут передачи данных, используемый в случае возникновения неисправностей в сети. DGS-1210-52MPP/ME также поддерживает агрегирование каналов 802.3ad, которое обеспечивает объединение в группы нескольких портов и, как следствие, увеличение полосы пропускания и повышение отказоустойчивости соединений. Данный коммутатор поддерживает стандарт 802.1p для управления качеством обслуживания (QoS), что позволяет классифицировать трафик в режиме реального времени на 8 очередей с использованием механизмов их обработки Strict и Weighted Round Robin (WRR). Классификация пакетов осуществляется на основе TOS, DSCP, MAC-адреса, IPv4/IPv6-адреса, VLAN ID, номера порта TCP/UDP, типа протокола или содержимого пакетов, определяемого пользователем, и предоставляет возможность гибкой настройки для определенных мультимедийных приложений, таких как VoIP или IPTV.
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