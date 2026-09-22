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Коммутатор HUAWEI S530-24ST4XE (98012556) купить с доставкой в Москве
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Коммутатор HUAWEI S530-24ST4XE (98012556)

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Коммутатор HUAWEI S530-24ST4XE (98012556)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729780
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х55х14
Вес, кг.
7.5

Описание товара Коммутатор HUAWEI S530-24ST4XE (98012556)

Коммутаторы Huawei представляют собой надежные и высокопроизводительные сетевые устройства, которые идеально подходят для использования в небольших и средних предприятиях. Данный управляемый коммутатор бренда Huawei выполнен в настольном форм-факторе, что позволяет удобно разместить его в офисной или домашней сети. Основной тип устройства — это L3 коммутатор, обеспечивающий продвинутые функции маршрутизации и улучшенное управление сетевым трафиком. Он оснащен впечатляющей таблицей MAC-адресов, вмещающей до 32000 записей, что обеспечивает высокую производительность и эффективность обработки данных. Коммутатор не поддерживает технологию Power over Ethernet (PoE), однако оборудован 24 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что гарантирует быструю и стабильную связь. Кроме того, устройство включает 4 порта SFP с возможностью передачи данных на скорости до 1 Гбит/с, что обеспечивает дополнительную гибкость и возможность подключения оптоволоконных линий. С весом в 7 кг, этот коммутатор является прочным и долговечным решением для развития вашей сети. Huawei продолжает предлагать надежные и инновационные решения, которые помогут вашему бизнесу оставаться на передовой современных технологий.



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Отзывы о товаре Коммутатор HUAWEI S530-24ST4XE (98012556)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутаторы Huawei представляют собой надежные и высокопроизводительные сетевые устройства, которые идеально подходят для использования в небольших и средних предприятиях. Данный управляемый коммутатор бренда Huawei выполнен в настольном форм-факторе, что позволяет удобно разместить его в офисной или домашней сети. Основной тип устройства — это L3 коммутатор, обеспечивающий продвинутые функции маршрутизации и улучшенное управление сетевым трафиком. Он оснащен впечатляющей таблицей MAC-адресов, вмещающей до 32000 записей, что обеспечивает высокую производительность и эффективность обработки данных. Коммутатор не поддерживает технологию Power over Ethernet (PoE), однако оборудован 24 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что гарантирует быструю и стабильную связь. Кроме того, устройство включает 4 порта SFP с возможностью передачи данных на скорости до 1 Гбит/с, что обеспечивает дополнительную гибкость и возможность подключения оптоволоконных линий. С весом в 7 кг, этот коммутатор является прочным и долговечным решением для развития вашей сети. Huawei продолжает предлагать надежные и инновационные решения, которые помогут вашему бизнесу оставаться на передовой современных технологий.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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