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Коммутатор HUAWEI S310S-8P4JX (98012479) купить с доставкой в Москве
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Коммутатор HUAWEI S310S-8P4JX (98012479)

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Коммутатор HUAWEI S310S-8P4JX (98012479) - фото 1
Коммутатор HUAWEI S310S-8P4JX (98012479) - фото 2
Коммутатор HUAWEI S310S-8P4JX (98012479) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3at
  • Коммутатор HUAWEI S310S-8P4JX (98012479) - фото 1
  • Коммутатор HUAWEI S310S-8P4JX (98012479) - фото 2
  • Коммутатор HUAWEI S310S-8P4JX (98012479) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729779
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
адаптер питания, документация
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
10 Гбит/с, 100 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х35х9
Вес, кг.
3.6

Описание товара Коммутатор HUAWEI S310S-8P4JX (98012479)

Коммутаторы Huawei представляют собой высокопроизводительные сетевые устройства, идеально подходящие для использования в малых и средних предприятиях. Этот управляемый коммутатор выполнен в удобном настольном форм-факторе, что позволяет легко интегрировать его в существующую инфраструктуру. Особенности и характеристики устройства включают в себя: - **Бренд**: Huawei - **Тип устройства**: Управляемый коммутатор уровня L2, обеспечивающий надежное и эффективное распределение сетевых ресурсов. - **Порты**: - **Количество портов RJ45**: 8, поддерживающих базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет гибко подключать множество устройств. - **Количество портов SFP**: 2 порта, поддерживающих скорости SFP до 10 Гбит/с и 100 Гбит/с, для высокоскоростного подключения и расширения сети. - **Поддержка PoE**: Устройство соответствует стандарту 802.3at, обеспечивая питание подключенного оборудования через Ethernet-кабели, что упрощает установку и сокращает количество необходимых проводов. - **Размер таблицы MAC адресов**: Вмещает до 16000 записей, обеспечивая эффективное управление и маршрутизацию сетевого трафика. - **Вес**: 3,6 кг, что делает его прочным и устойчивым, а также удобным для размещения в различных условиях. Коммутатор Huawei сочетает в себе высокую производительность и надежность, обеспечивая стабильное и безопасное подключение сетевых устройств. Это идеальный выбор для организаций, стремящихся повысить эффективность своей IT-инфраструктуры.



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Отзывы о товаре Коммутатор HUAWEI S310S-8P4JX (98012479)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
адаптер питания, документация
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
10 Гбит/с, 100 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутаторы Huawei представляют собой высокопроизводительные сетевые устройства, идеально подходящие для использования в малых и средних предприятиях. Этот управляемый коммутатор выполнен в удобном настольном форм-факторе, что позволяет легко интегрировать его в существующую инфраструктуру. Особенности и характеристики устройства включают в себя: - **Бренд**: Huawei - **Тип устройства**: Управляемый коммутатор уровня L2, обеспечивающий надежное и эффективное распределение сетевых ресурсов. - **Порты**: - **Количество портов RJ45**: 8, поддерживающих базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет гибко подключать множество устройств. - **Количество портов SFP**: 2 порта, поддерживающих скорости SFP до 10 Гбит/с и 100 Гбит/с, для высокоскоростного подключения и расширения сети. - **Поддержка PoE**: Устройство соответствует стандарту 802.3at, обеспечивая питание подключенного оборудования через Ethernet-кабели, что упрощает установку и сокращает количество необходимых проводов. - **Размер таблицы MAC адресов**: Вмещает до 16000 записей, обеспечивая эффективное управление и маршрутизацию сетевого трафика. - **Вес**: 3,6 кг, что делает его прочным и устойчивым, а также удобным для размещения в различных условиях. Коммутатор Huawei сочетает в себе высокую производительность и надежность, обеспечивая стабильное и безопасное подключение сетевых устройств. Это идеальный выбор для организаций, стремящихся повысить эффективность своей IT-инфраструктуры.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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