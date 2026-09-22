Коммутатор HUAWEI S310S-24T4JX (98012508)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор HUAWEI S310S-24T4JX (98012508)
Коммутатор Huawei — это надежное и высокопроизводительное сетевое устройство, предназначенное для эффективного управления вашими сетевыми ресурсами. Данная модель коммутатора управляемая, что позволяет предоставлять пользователям расширенный контроль и настройку сетевых параметров для оптимизации производительности. Коммутатор оснащен двумя портами SFP, каждый из которых поддерживает скорость передачи данных до 1 Гбит/с, обеспечивая гибкость и высокоскоростное подключение к оптоволоконным сетям. Хотя поддержка PoE отсутствует, коммутатор отлично справляется с задачами управления трафиком и подключением различных устройств в сетевой инфраструктуре. Форм-фактор данного устройства настольный, что делает его удобным для размещения в офисных и домашних условиях без необходимости в монтаже в стойку. Благодаря своей компактности и весу в 3 кг, коммутатор легко интегрируется в существующую сетевую среду. Размер таблицы MAC-адресов составляет 16000 записей, что обеспечивает высокую пропускную способность и масштабируемость сети, а также надежную обработку большого объема данных. Это делает данный коммутатор Huawei идеальным выбором как для небольших компаний, так и для развивающегося бизнеса, требующего стабильного и эффективного сетевого решения.
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