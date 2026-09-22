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Коммутатор HUAWEI S310S-24T4JX (98012508) купить с доставкой в Москве
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Коммутатор HUAWEI S310S-24T4JX (98012508)

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Коммутатор HUAWEI S310S-24T4JX (98012508)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729778
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х26х9
Вес, кг.
3

Описание товара Коммутатор HUAWEI S310S-24T4JX (98012508)

Коммутатор Huawei — это надежное и высокопроизводительное сетевое устройство, предназначенное для эффективного управления вашими сетевыми ресурсами. Данная модель коммутатора управляемая, что позволяет предоставлять пользователям расширенный контроль и настройку сетевых параметров для оптимизации производительности. Коммутатор оснащен двумя портами SFP, каждый из которых поддерживает скорость передачи данных до 1 Гбит/с, обеспечивая гибкость и высокоскоростное подключение к оптоволоконным сетям. Хотя поддержка PoE отсутствует, коммутатор отлично справляется с задачами управления трафиком и подключением различных устройств в сетевой инфраструктуре. Форм-фактор данного устройства настольный, что делает его удобным для размещения в офисных и домашних условиях без необходимости в монтаже в стойку. Благодаря своей компактности и весу в 3 кг, коммутатор легко интегрируется в существующую сетевую среду. Размер таблицы MAC-адресов составляет 16000 записей, что обеспечивает высокую пропускную способность и масштабируемость сети, а также надежную обработку большого объема данных. Это делает данный коммутатор Huawei идеальным выбором как для небольших компаний, так и для развивающегося бизнеса, требующего стабильного и эффективного сетевого решения.



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Отзывы о товаре Коммутатор HUAWEI S310S-24T4JX (98012508)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Huawei — это надежное и высокопроизводительное сетевое устройство, предназначенное для эффективного управления вашими сетевыми ресурсами. Данная модель коммутатора управляемая, что позволяет предоставлять пользователям расширенный контроль и настройку сетевых параметров для оптимизации производительности. Коммутатор оснащен двумя портами SFP, каждый из которых поддерживает скорость передачи данных до 1 Гбит/с, обеспечивая гибкость и высокоскоростное подключение к оптоволоконным сетям. Хотя поддержка PoE отсутствует, коммутатор отлично справляется с задачами управления трафиком и подключением различных устройств в сетевой инфраструктуре. Форм-фактор данного устройства настольный, что делает его удобным для размещения в офисных и домашних условиях без необходимости в монтаже в стойку. Благодаря своей компактности и весу в 3 кг, коммутатор легко интегрируется в существующую сетевую среду. Размер таблицы MAC-адресов составляет 16000 записей, что обеспечивает высокую пропускную способность и масштабируемость сети, а также надежную обработку большого объема данных. Это делает данный коммутатор Huawei идеальным выбором как для небольших компаний, так и для развивающегося бизнеса, требующего стабильного и эффективного сетевого решения.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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