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Коммутатор ORIGO OS2328P/360W/A1A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор ORIGO OS2328P/360W/A1A

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Коммутатор ORIGO OS2328P/360W/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729786
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Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор OS2328P/360W, кабель питания, комплект для установки в 19-дюймовую стойку, краткое руководство по установке.
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
51х36х9
Вес, кг.
3.45

Описание товара Коммутатор ORIGO OS2328P/360W/A1A

Коммутатор ORIGO — это надежное и функциональное решение для организации сети. Имея вес всего 3,5 кг, это устройство компактно размещается на настольной поверхности, позволяя оптимально использовать пространство. Коммутатор оснащен 24 портами RJ45, поддерживающими базовую скорость передачи данных в диапазоне от 10 до 1000 Мбит/сек, что делает его универсальным устройством для различных видов сетевых сред. Одним из ключевых преимуществ данного коммутатора является поддержка технологии PoE (Power over Ethernet) стандартов 802.3af и 802.3at, обеспечивающей передачу электроэнергии по кабелю Ethernet, что упрощает подключение и питание совместимых устройств без необходимости использования дополнительных источников питания. Коммутатор ORIGO также располагает 4 портами SFP, обеспечивающими скорость передачи данных до 1 Гбит/с, что делает его подходящим решением для монтажа гибкой и масштабируемой сетевой архитектуры. Таблица MAC-адресов размером 8000 записей позволяет эффективно управлять сетевым трафиком для большого количества устройств, подключенных к вашей сети. Как настраиваемый коммутатор уровня L2, ORIGO предлагает продвинутые сетевые функции и поддержку расширенных протоколов, позволяя максимально адаптировать параметры сети под ваши конкретные нужды. Бренд ORIGO зарекомендовал себя надежностью и высоким качеством, что делает данный коммутатор отличным выбором как для малого, так и для среднего бизнеса.



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Отзывы о товаре Коммутатор ORIGO OS2328P/360W/A1A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор OS2328P/360W, кабель питания, комплект для установки в 19-дюймовую стойку, краткое руководство по установке.
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Тайвань
Описание
Коммутатор ORIGO — это надежное и функциональное решение для организации сети. Имея вес всего 3,5 кг, это устройство компактно размещается на настольной поверхности, позволяя оптимально использовать пространство. Коммутатор оснащен 24 портами RJ45, поддерживающими базовую скорость передачи данных в диапазоне от 10 до 1000 Мбит/сек, что делает его универсальным устройством для различных видов сетевых сред. Одним из ключевых преимуществ данного коммутатора является поддержка технологии PoE (Power over Ethernet) стандартов 802.3af и 802.3at, обеспечивающей передачу электроэнергии по кабелю Ethernet, что упрощает подключение и питание совместимых устройств без необходимости использования дополнительных источников питания. Коммутатор ORIGO также располагает 4 портами SFP, обеспечивающими скорость передачи данных до 1 Гбит/с, что делает его подходящим решением для монтажа гибкой и масштабируемой сетевой архитектуры. Таблица MAC-адресов размером 8000 записей позволяет эффективно управлять сетевым трафиком для большого количества устройств, подключенных к вашей сети. Как настраиваемый коммутатор уровня L2, ORIGO предлагает продвинутые сетевые функции и поддержку расширенных протоколов, позволяя максимально адаптировать параметры сети под ваши конкретные нужды. Бренд ORIGO зарекомендовал себя надежностью и высоким качеством, что делает данный коммутатор отличным выбором как для малого, так и для среднего бизнеса.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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