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Коммутатор D-Link DGS-1210-10MP/F1A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DGS-1210-10MP/F1A

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Коммутатор D-Link DGS-1210-10MP/F1A - фото 1
Коммутатор D-Link DGS-1210-10MP/F1A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-10MP/F1A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-10MP/F1A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 286260
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Порты
8 х 10/100/1000 Base-TX (100 мбит/с), 2 х SFP
Габаритные размеры, мм
330х180х44
Разъёмы/Порты
SFP
Тип устройства
коммутатор
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х32х9
Вес, кг.
3

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-10MP/F1A

Настраиваемый коммутатор серии WebSmart DGS-1210-10MP, оснащенный 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 2 портами 1000Base-X SFP, поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту D-Link Network Assistant и упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. DGS-1210-10MP поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу и позволяет продлить срок эксплуатации устройства.

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1210-10MP/F1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Порты
8 х 10/100/1000 Base-TX (100 мбит/с), 2 х SFP
Габаритные размеры, мм
330х180х44
Разъёмы/Порты
SFP
Тип устройства
коммутатор
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Настраиваемый коммутатор серии WebSmart DGS-1210-10MP, оснащенный 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 2 портами 1000Base-X SFP, поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту D-Link Network Assistant и упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. DGS-1210-10MP поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу и позволяет продлить срок эксплуатации устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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