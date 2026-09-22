Коммутатор HUAWEI S310-24T4X (98012381)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор HUAWEI S310-24T4X (98012381)
Коммутаторы Huawei представляют собой высокопроизводительные сетевые решения, предназначенные для расширения и оптимизации корпоративных или офисных сетей. Эта модель, выполненная в настольном форм-факторе, отличается надежностью и функциональностью, обеспечивая эффективное управление сетевой инфраструктурой. Данный коммутатор обладает следующими ключевыми характеристиками: - **Тип устройства:** Коммутатор - **Форм-фактор:** Настольный - **Уровень работы:** L2 (второй уровень модели OSI) - **Тип коммутатора:** Управляемый, что позволяет пользователям гибко настраивать параметры сети в зависимости от потребностей. - **Таблица MAC адресов:** Вмещает до 16,000 записей, обеспечивая широкие возможности для подключения множества устройств. - **Количество портов:** 4 порта SFP для оптоволоконных соединений и 28 портов RJ45 для подключения стандартных Ethernet кабелей. Максимальная скорость передачи данных через эти порты составляет 10/100/1000 Мбит/сек. - **Поддержка PoE:** Отсутствует, что делает этот коммутатор более подходящим для сред, где питание через Ethernet не требуется. - **Вес:** Устройство весит 3,2 кг, что делает его достаточно портативным и удобным в установке на рабочем столе. Коммутаторы Huawei идеально подходят для создания высокоскоростной локальной сети благодаря поддержке технологий второго уровня и обеспечению надежной передачи данных. Это делает их отличным выбором для офисных помещений, где требуется управление трафиком и высокая пропускная способность для множества одновременно работающих устройств.
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