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Коммутатор HUAWEI S220S-8P4J (98012471) купить с доставкой в Москве
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Коммутатор HUAWEI S220S-8P4J (98012471)

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Коммутатор HUAWEI S220S-8P4J (98012471) - фото 1
Коммутатор HUAWEI S220S-8P4J (98012471) - фото 2
Коммутатор HUAWEI S220S-8P4J (98012471) - фото 3
Коммутатор HUAWEI S220S-8P4J (98012471) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
802.3at
  • Коммутатор HUAWEI S220S-8P4J (98012471) - фото 1
  • Коммутатор HUAWEI S220S-8P4J (98012471) - фото 2
  • Коммутатор HUAWEI S220S-8P4J (98012471) - фото 3
  • Коммутатор HUAWEI S220S-8P4J (98012471) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729769
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
адаптер питания, документация
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
100 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х36х9
Вес, кг.
3.6

Описание товара Коммутатор HUAWEI S220S-8P4J (98012471)

Коммутатор Huawei — это надежное и производительное сетевое устройство, идеально подходящее для использования в малых и средних сетях. Данный управляемый коммутатор настольного форм-фактора обеспечивает высокий уровень контроля и гибкость в настройке сети. Он оснащен 8 портами RJ45 с поддержкой базовой скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет подключать различные сетевые устройства и обеспечивать стабильное соединение. Коммутатор также включает 4 порта SFP, каждый из которых поддерживает скорость передачи данных до 100 Гбит/с, что обеспечивает быструю и эффективную передачу данных между узлами сети. Одной из ключевых характеристик данного коммутатора является поддержка технологии PoE (Power over Ethernet) стандарта 802.3at. Это позволяет питать подключенные устройства, такие как IP-камеры или точки доступа Wi-Fi, без необходимости использования дополнительных источников питания, что значительно упрощает установку и эксплуатацию оборудования. Коммутатор Huawei относится к сетевому уровню L2, предоставляя функциональность коммутации и маршрутизации на втором уровне модели OSI. Его размер таблицы MAC адресов составляет 16 000 записей, что позволяет эффективно управлять большими сетями и поддерживать обширное количество подключений. Вес устройства составляет 5,82 кг, что делает его достаточно компактным для размещения в офисной среде. Благодаря бренду Huawei, известному своими высокими стандартами качества и инновациями, этот коммутатор станет отличным выбором для построения надежной и производительной сети.



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Отзывы о товаре Коммутатор HUAWEI S220S-8P4J (98012471)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
адаптер питания, документация
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
100 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Huawei — это надежное и производительное сетевое устройство, идеально подходящее для использования в малых и средних сетях. Данный управляемый коммутатор настольного форм-фактора обеспечивает высокий уровень контроля и гибкость в настройке сети. Он оснащен 8 портами RJ45 с поддержкой базовой скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет подключать различные сетевые устройства и обеспечивать стабильное соединение. Коммутатор также включает 4 порта SFP, каждый из которых поддерживает скорость передачи данных до 100 Гбит/с, что обеспечивает быструю и эффективную передачу данных между узлами сети. Одной из ключевых характеристик данного коммутатора является поддержка технологии PoE (Power over Ethernet) стандарта 802.3at. Это позволяет питать подключенные устройства, такие как IP-камеры или точки доступа Wi-Fi, без необходимости использования дополнительных источников питания, что значительно упрощает установку и эксплуатацию оборудования. Коммутатор Huawei относится к сетевому уровню L2, предоставляя функциональность коммутации и маршрутизации на втором уровне модели OSI. Его размер таблицы MAC адресов составляет 16 000 записей, что позволяет эффективно управлять большими сетями и поддерживать обширное количество подключений. Вес устройства составляет 5,82 кг, что делает его достаточно компактным для размещения в офисной среде. Благодаря бренду Huawei, известному своими высокими стандартами качества и инновациями, этот коммутатор станет отличным выбором для построения надежной и производительной сети.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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