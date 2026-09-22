Вежливый Отказ - Военные Куплеты (4660059682204) виниловая пластинка
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Описание товара Вежливый Отказ - Военные Куплеты (4660059682204) виниловая пластинка
"Военные Куплеты" - переиздание тринадцатого студийного альбома группы Вежливый Отказ, выпущенного в 2017 году. Основой для него послужили произведения из одноименной концертной программы "Военные Куплеты", которая была задумана Романом Сусловым в 2008 году. В его записи также принимали участие приглашенные музыканты: Андрей Соловьев (Geru, ex-Ground Beat, ex-Moscow Composers Orchestra), Сергей Рыженко (ex-Браво, ex-Последний Шанс, Футбол), Павел Карманов (ex-Ensemble 4'33") и многие другие. Сведением альбома занимался звукоинженер Денис Юровский, который также работал с Пилот, Би-2, Сплин и многими другими. Издание представлено на черном виниле. Московская группа Вежливый отказ была образована в октябре 1985 года. Определение хотя бы приблизительных стилистических рамок коллектива всегда было головной болью для музыкальных критиков. С самого начала для Вежливого отказа были характерны эклектика и полистиличность, отнюдь не свойственные подавляющему большинству групп того времени. Вежливый отказ существует и выступает по сей день, отметив свой 30-летний юбилей.
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