Леонид Десятников - Буковинские Песни (Мелодия) (4600317200849) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Леонид Десятников
Альбом (сингл)
Буковинские Песни
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб.
В наличии
Код товара: 729603
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Характеристики
Бренд
Мелодия
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мелодия
Barcode
[4600317200849]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Леонид Десятников
Альбом (сингл)
Буковинские Песни
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Гуляє вiтер степовий, Заплакала старша дружка, Звiдки, Ясю? – З-за Дунаю, Ой, в петрiвочку нiчка маленька, Вітер віє, сонце гріє, Кам’яна гора, Ой, пiду в садок, Ой, Канадочка широка, Ой вибила дванадцята, Прилетiла ластiвочка, Закувала зозуленька на хатi, на розi, Якби знала мати, Зелена верба, зелена верба, Вiд поля до поля виросла тополя, Посiяла пшениченьки шiсть зерен, Червона калина бiленько зацвiла, Ой, чиє ж то весіллячко, Червона калинко, листя зелененьке, Риба-щука в морi, Кажуть люди,
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Леонид Десятников - Буковинские Песни (Мелодия) (4600317200849) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Гуляє вiтер степовий, Заплакала старша дружка, Звiдки, Ясю? – З-за Дунаю, Ой, в петрiвочку нiчка маленька, Вітер віє, сонце гріє, Кам’яна гора, Ой, пiду в садок, Ой, Канадочка широка, Ой вибила дванадцята, Прилетiла ластiвочка, Закувала зозуленька на хатi, на розi, Якби знала мати, Зелена верба, зелена верба, Вiд поля до поля виросла тополя, Посiяла пшениченьки шiсть зерен, Червона калина бiленько зацвiла, Ой, чиє ж то весіллячко, Червона калинко, листя зелененьке, Риба-щука в морi, Кажуть люди, що я помарнiла, Ой ви, вiвцi, мої вiвцi, Панi пана мала – Петруся кохала, Ти спiваку-небораку, на що ся надiєш, Сопiлочка яворова
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Мелодия
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мелодия
Barcode
[4600317200849]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Леонид Десятников
Альбом (сингл)
Буковинские Песни
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Гуляє вiтер степовий, Заплакала старша дружка, Звiдки, Ясю? – З-за Дунаю, Ой, в петрiвочку нiчка маленька, Вітер віє, сонце гріє, Кам’яна гора, Ой, пiду в садок, Ой, Канадочка широка, Ой вибила дванадцята, Прилетiла ластiвочка, Закувала зозуленька на хатi, на розi, Якби знала мати, Зелена верба, зелена верба, Вiд поля до поля виросла тополя, Посiяла пшениченьки шiсть зерен, Червона калина бiленько зацвiла, Ой, чиє ж то весіллячко, Червона калинко, листя зелененьке, Риба-щука в морi, Кажуть люди,
Версия издания
стандартное
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Гуляє вiтер степовий, Заплакала старша дружка, Звiдки, Ясю? – З-за Дунаю, Ой, в петрiвочку нiчка маленька, Вітер віє, сонце гріє, Кам’яна гора, Ой, пiду в садок, Ой, Канадочка широка, Ой вибила дванадцята, Прилетiла ластiвочка, Закувала зозуленька на хатi, на розi, Якби знала мати, Зелена верба, зелена верба, Вiд поля до поля виросла тополя, Посiяла пшениченьки шiсть зерен, Червона калина бiленько зацвiла, Ой, чиє ж то весіллячко, Червона калинко, листя зелененьке, Риба-щука в морi, Кажуть люди, що я помарнiла, Ой ви, вiвцi, мої вiвцi, Панi пана мала – Петруся кохала, Ти спiваку-небораку, на що ся надiєш, Сопiлочка яворова
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Леонид Десятников - Буковинские Песни (Мелодия) (4600317200849) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3570 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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