Missing Heart - Mystery (Limited Edition) (4668010259960) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Missing Heart
Альбом (сингл)
Mystery
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб.
В наличии
Код товара: 729580
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Характеристики
Бренд
Maschina Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Maschina Records
Barcode
[4668010259960]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Missing Heart
Альбом (сингл)
Mystery
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Intro, Tears In May, Prison Of Passion, Queen Of Light, The Last Kiss, Nights In Heaven - Days In Hell, Hearts Of Ice, Save The Last Dance For Me, In Aeternum, Fly Away, Charlene, A Heart Will Pass By, Moonlight Shadow
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Missing Heart - Mystery (Limited Edition) (4668010259960) виниловая пластинка
"Mystery" - лимитированное переиздание студийного альбома группы Missing Heart, изначально выпущенного в 2001 году. Данный альбом представлен в традициях евродэнс-культуры с элементами прогрессив-транса. Релиз представлен на черном виниле. Missing Heart - немецкий танцевальный проект (от создателей групп E-Rotic и Das Modul), выступавший также под названием Apanachee, добившийся популярности в 90-е годы выпустив несколько синглов и мини-албомов и всего один долгий альбом "Mystery".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Maschina Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Maschina Records
Barcode
[4668010259960]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Missing Heart
Альбом (сингл)
Mystery
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Intro, Tears In May, Prison Of Passion, Queen Of Light, The Last Kiss, Nights In Heaven - Days In Hell, Hearts Of Ice, Save The Last Dance For Me, In Aeternum, Fly Away, Charlene, A Heart Will Pass By, Moonlight Shadow
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
"Mystery" - лимитированное переиздание студийного альбома группы Missing Heart, изначально выпущенного в 2001 году. Данный альбом представлен в традициях евродэнс-культуры с элементами прогрессив-транса. Релиз представлен на черном виниле. Missing Heart - немецкий танцевальный проект (от создателей групп E-Rotic и Das Modul), выступавший также под названием Apanachee, добившийся популярности в 90-е годы выпустив несколько синглов и мини-албомов и всего один долгий альбом "Mystery".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Missing Heart - Mystery (Limited Edition) (4668010259960) виниловая пластинка - купить по цене 3050 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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