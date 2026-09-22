Трекбол беспроводной Logitech M575 ERGO Graphite (910-007035)
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Характеристики
Описание товара Трекбол беспроводной Logitech M575 ERGO Graphite (910-007035)
Мышь Logitech - это идеальное сочетание стиля, функциональности и удобства, предназначенное для пользователей, которые ценят качество и надежность. С радиусом действия беспроводной связи до 10 метров, данная мышь обеспечивает свободу перемещения и комфортное использование в любых условиях. Элегантный черный цвет придает устройству современный и утонченный вид, подходящий для любого рабочего пространства. Мышь специально разработана для пользователей с праворучным хватом, что обеспечивает удобство и естественное расположение руки во время работы. Высокоточный оптический сенсор с разрешением 2000 dpi обеспечивает плавное и точное отслеживание движений, что идеально подходит как для работы, так и для игр. Благодаря использованию радиоканала и Bluetooth, мышь легко подключается к ПК, обеспечивая стабильное беспроводное соединение. Для питания устройства требуется всего одна батарея типа AA, что делает его экономичным и простым в эксплуатации. С весом всего 145 грамм, мышь Logitech является легкой и удобной в использовании, предоставляя пользователям максимум комфорта на протяжении всего дня. Это отличное решение для тех, кто ищет надежную и функциональную мышь для ежедневного использования.
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Теги товара: С bluetooth
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Теги товара: С bluetooth
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