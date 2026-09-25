Simply Red - Recollections (Box) (coloured) (8719262042261) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Simply Red - Recollections (Box) (coloured) (8719262042261) виниловая пластинка
Simply Red отпраздновали четыре десятилетия своей музыкальной карьеры сборником «Recollections». Это издание на 4 пластинках содержит 40 великолепных, заново записанных версий их лучших треков и выпущено ограниченным тиражом на кристально чистом виниле с 12-страничным буклетом. Этот сборник, спродюсированный давним соавтором Энди Райтом, включает в себя прекрасные записи таких вечных хитов, как «Money's Too Tight To Mention», «Holding Back The Years», «Stars», «Fairground» и многих других. Мик Хакнелл объясняет: «В честь 40-летия Simply Red мы сочли уместным выпустить эти записи. Энди Райт стремился передать атмосферу и звучание оригиналов, и ему это блестяще удалось. Это замыкает круг, и мы можем отпраздновать наше 40-летие вместе с вами». Продав более 60 миллионов альбомов, пять раз заняв первое место в чартах Великобритании, набрав 2 миллиарда прослушиваний и оставив после себя множество хитов, Simply Red остается одной из самых популярных групп Великобритании
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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